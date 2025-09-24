Hamas Lideri Üsame Hamdan’dan Net Mesaj: Filistin Tanınması Direnişin Kazanımı, Asıl Hedef İşgale Yaptırım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas üst düzey liderlerinden Üsame Hamdan, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler ve çeşitli ülkelerce tanınmasını Filistin halkının direniş mücadelesinin önemli bir kazanımı olarak nitelendirdi. Ancak Hamdan, asıl ihtiyaç olarak İsrail işgaline karşı somut yaptırımların uygulanmasını gösterdi.

Hamdan, İsrail’in Katar’da düzenlediği saldırılar ve Gazze’de direnişi oyalamaya yönelik taktiklerin bölgede ciddi gerilim yarattığını belirtirken, Mısır’a yönelik baskıların bölgesel dengeleri İsrail lehine şekillendirdiğini ifade etti. Ayrıca Hizbullah ile stratejik iş birliğinin direnişin güçlenmesinde belirleyici olduğunu, lider Hasan Nasrullah’ın mirasının mücadeleye ivme kazandırdığını kaydetti.

Direnişin geri çekilme ihtimalinin bulunmadığını belirten Hamdan, Filistin halkının haklarının korunması ve işgalin sona erdirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. İsrail tehdidine karşı uluslararası toplumun işgale yaptırımlar uygulamasının hayati öneme sahip olduğunu savundu.

Bu açıklamalar, bölgedeki direniş kanadının siyasi ve askeri stratejisindeki karmaşıklığı yansıtıyor. Hamdan’ın mesajları, Filistin ve çevresindeki dinamiklerde önemli bir politika sinyali olarak değerlendiriliyor ve bölgede çözüm arayışlarının ne kadar kırılgan kaldığını ortaya koyuyor.

Sonuçta, Hamas liderinin açıklamaları, Filistin direnişinin kararlılığını teyit ederken, uluslararası toplumun işgale karşı güçlü ve adil tutum sergilemesinin zorunlu olduğunu vurguluyor. Bölgedeki barış umutları için karşılıklı güveni tesis edecek somut adımların hayata geçirilmesi kritik görülüyor.