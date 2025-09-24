Hamas: Şehit Nasrallah'ın mirası direnişimizi güçlendiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin direnişinin üst düzey isimlerinden Usame Hamdan, El Mayadin ile yaptığı mülakatta bölgedeki gelişmelere tepki gösterdi ve son dönemde artan Filistin devletini tanıma hamlelerini direnişin başarısı olarak nitelendirdi. Hamdan, bu tanıma dalgasının özellikle “Tufan el-Aksa” operasyonu sonrası halk direnişinin doğrudan sonucunu yansıttığını vurguladı.

Hamdan, tanınmanın sembolik değeri olduğunu kabul etti ancak bunun tek başına yetersiz olduğunu söyledi. Asıl gerekliliğin sahada somut adımlar atılması, işgale son verilmesi ve İsrail’e yönelik yaptırımlar uygulanması olduğunu belirtti. Bu adımların Filistin halkına vesayet dayatmak şeklinde olmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

Bazı devletlerin Filistin’i tanıyarak insanî değer propagandasını tazelemeye çalıştığını ancak bu girişimlerle işgalciye yaptırım uygulamaktan kaçındıklarını belirten Hamdan, bu tutumu eleştirdi. Ona göre bazı hükümetler bu tanımaları, gerçek yaptırımlar ve sorumluluklardan kaçış aracı olarak kullanıyor.

Hamdan ayrıca Katar’a yönelik İsrail saldırısına atıfta bulunarak, işgalcilerin sınır veya egemenlik tanımadığını söyledi. Hamdan, İsrail’in Katar’daki saldırısının müzakere sürecini baltalamaya yönelik olduğunu ve Batı’nın müzakere görüntüsü vererek siyonist suçları örtbas etmeye çalıştığını ifade etti. Hamdan, işgalcilerin fiilen ateşkese niyetli olmadığını; zaman kazanıp siyasi bir kazanç elde etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Hamdan, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal ederek zafer kazanacağı tahayyülünün gerçekdışı olduğunu belirtti ve direnişin geri adım atmayacağını, ödün vermeyeceğini söyledi. Direnişin zayıflatılacağı veya teslim alınacağı yönündeki beklentileri tamamen reddetti.

snn.ir

Hamdan, Şehid Seyyid Hasan Nasrallah’ın anısına değinerek Filistin direnişi ile Lübnan’daki İslami Direniş Hareketi (Hizbullah) arasındaki derin bağa işaret etti. Ona göre Nasrallah, iki direniş hattının koordinasyonunda belirleyici bir rol oynadı. Hamdan, gizli kazanımların bulunduğunu ve uygun zamanda bazı gelişmelerin ilan edileceğini söyledi. Direnişin üç ana hedefte mutabık olduğunu; siyonist işgale karşı direnme, ümmet birliği ve Filistin meselesinin merkeziliği olduğunu belirtti.

Hamdan, Nasrallah’ın yokluğunun etkisini kabul etti ancak bunun direnişi kırmayacağını, aksine sorumluluğun tüm cepheye düştüğünü söyledi. Yeni liderlik yapısına güven duyduklarını ve Şeyh Naim Kasım ile kardeşlerinin yolun devamını sağlayacağını vurguladı.