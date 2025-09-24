Amerikan Yahudi Komitesi Raporu: Kuşatma Altındaki Yemen, Füze ve İHA Kabiliyetiyle Bölgesel Güce Dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan Yahudi Komitesi’nin yakın zamanda yayınladığı raporda, Yemen’in balistik ve seyir füzeleri ile silahlı İHA’lar kullanarak İsrail’in derinliklerine yönelik saldırılar gerçekleştirme kapasitesine ulaştığına dikkat çekildi. Raporda, Yemen’in bölgede yaşanan uzun süredir devam eden çatışmalara rağmen askeri teknolojide önemli ilerlemeler kaydettiği vurgulandı.

Yemen, askeri ambargo ve uluslararası kuşatma şartları altında bulunmasına rağmen, balistik füze programı ile seyir füzeleri geliştirme ve silahlı İHA’lar kullanma açısından önemli bir kapasiteye erişti. Bu kabiliyetler, Yemen’in sadece savunma amaçlı değil, İsrail gibi bölgede kritik hedeflere saldırı yapabilecek boyutlara geldiğini gösteriyor.

Rapor, Yemen’in bu askeri güçlenmesinin bölgedeki güç dengelerini değiştirdiğine ve İsrail’in güvenlik stratejilerini yeniden şekillendirme zorunluluğuna işaret ediyor. Aynı zamanda Yemen’in bölgesel aktörlerle olan bağlantıları ve askeri teknolojinin transfer yolları da raporda ele alınıyor.

Uzmanlar, Yemen’in balistik füze ve İHA kapasitesinin artmasının bölgedeki askerî çatışmaların daha karmaşık ve yıkıcı boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun bölgesel istikrar ve güvenliğe doğrudan etkileri olurken, uluslararası aktörlerin Yemen konusunda dikkatli ve kapsamlı politikalar geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

Amerikan Yahudi Komitesi’nin raporu, Yemen’in zorlu koşullara rağmen nasıl önemli bir askeri güç haline geldiğini ortaya koyarken, Ortadoğu’daki mevcut çatışma dinamiklerine dair kritik uyarılar içeriyor. Bölgesel güvenlik ortamında bu yeni gerçekliklerin göz önünde bulundurulması kaçınılmaz olarak görülüyor.