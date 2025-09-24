Kolombiya Cumhurbaşkanı: Soykırımdan sorumlu olanların serbestçe dolaşması kabul edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Petro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Gazze'deki soykırımın durdurulması için diplomasinin artık devre dışı kaldığını, insanlığın Gazze’deki soykırıma artık bir gün daha tahammül edemeyeceğini belirten Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırımdan sorumlu olanların ABD ve Avrupa’da serbestçe dolaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi için soykırımı kabul etmeyen tüm ülkelerin ordularının güçlerini birleştirmesi gerektiğini ifade ederek, diplomasinin Gazze'deki soykırımı durdurmada başarılı olamadığını savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Ne üstün bir ırk vardır ne de Tanrı'nın seçilmiş halkı. Tanrı'nın seçilmiş halkı tüm insanlıktır. BM, farklı ve insani bir şekilde, her şeyden önce Gazze'deki soykırımı durdurmalıdır." diye konuştu.

Gazze ateşkesi tasarısının ABD oyuyla veto edildiğini hatırlatan Petro, "Filistin'de masum bebeklerin ve çocukların bedenlerini paramparça eden füzeler her saniye düştükçe, konuşmaktan ve ısrar etmekten vazgeçmeyeceğiz. BM Güvenlik Konseyi'ndeki her veto daha fazla çocukların ölümüne yol açıyor. Veto eden anne değil mi? Baba değil mi? Yoksa bir robot mu? Zira bunu veto eden kalpsizdir." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD Başkanı Trump'ın dış politikasını eleştirdi

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasını eleştirerek, "Trump sadece Karayipler'de gençlerin üzerine füzelerin düşmesine izin vermiyor, sadece göçmenleri hapse atıp zincire vurmakla kalmıyor, aynı zamanda Gazze'de kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların üzerine de füzelerin atılmasına göz yumuyor. Böylece soykırımın suç ortağı oluyor ve bunu defalarca haykırmak gerekiyor." diye konuştu.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığına değinen Petro, şunları kaydetti: