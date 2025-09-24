Küresel Kararlılık Filosu'na uluslararası sularda saldırı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Soykırımcı İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu, Girit Adası açıklarında saldırıya uğradı.

Kararlılık Filosu dronlar tarafından taciz edildi. Daha sonra tekneler üzerinde ses bombaları patlatıldı.

Teknelerdeki telsiz ve iletişim sistemlerine de müdahale edildiği belirtildi. Öte yandan filoda bulunan tüm aktivistlerin iyi ve güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Küresel Kararlılık Filosu

Filistin ile dayanışma ve katil İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.