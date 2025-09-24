İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Sert Uyarı: “Gerçek Vaat 4 Gerçekleşirse Daha Sert Vuracağız"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yaptığı açıklamada, ülkesinin “Gerçek Vaat 4” adı verilen stratejik planının uygulanması halinde, İsrail’e yönelik askeri ve stratejik hamlelerde daha sert bir döneme girileceğini dile getirdi. Galibaf’ın bu açıklaması, İran’ın bölgedeki caydırıcılık stratejisinde önemli bir güncelleme olarak değerlendiriliyor.

“Gerçek Vaat 4”ün detayı tam olarak kamuoyuna açıklanmasa da, İran kaynakları bu programın savunma ve karşı saldırı kapasitesini artıracak nitelikte olduğunu ima ediyor. Galibaf, İsrail’in herhangi bir saldırısına karşı İran’ın gerekli karşılığı mutlaka vereceğini ve bu süreçte Siyonist rejimin hesaplarının bozulmasının stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Uzmanlar, Galibaf’ın mesajını, İran’ın bölgesel güç dengesinde aktif bir rol oynamaya devam edeceğinin ve özellikle İsrail ile çatışmada elini güçlendirme niyetinin ifadesi olarak yorumluyor. Bu söylem, aynı zamanda Tahran’ın mevcut gerilim ortamında askeri kabiliyetlerini gözler önüne sererek rakiplerine gözdağı verme çabası olarak da okunabilir.

Bölgedeki diğer aktörler açısından, İran’ın bu sert tutumu ve yeni stratejik adımları, olası çatışma risklerini artıran ve diplomatik çözüm olanaklarını sınırlandıran bir gelişme olarak görülüyor. Galibaf’ın açıklaması, Ortadoğu’daki mevcut kriz dinamiklerine bir yenilik eklerken, gerilimin daha da derinleşme ihtimalini gündeme taşıyor.

İran Meclis Başkanı’nın açıklamaları, bölgedeki istikrarı tehdit eden unsurların güçlenmekte olduğunu ve gelecekte yaşanabilecek çatışmalarda İran’ın daha proaktif ve sert bir tutum sergileyeceğine işaret ediyor. Bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun bu sertleşen atmosferi dikkatle izlemesi gerekecek.