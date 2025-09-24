İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan BM’de Sert Tepki: İsrail’in Saldırıları “Meşru Müdafaa” Olarak Değerlendiriliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda söz alan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in İran’ı hedef alan saldırılarına yönelik güçlü eleştirilerde bulundu. Pezeşkiyan, İsrail’in İranlı bilim insanlarına yönelik suikastları, şehirlerde gerçekleştirilen hava saldırılarını ve gazetecilere yönelik sistematik hedef almayı “meşru müdafaa” gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışmasını eleştirdi.

Bu açıklama, İran’ın uluslararası sahnedeki savunma stratejisinin ve diplomatik duruşunun altını çiziyor. Pezeşkiyan’ın vurguladığı nokta, İsrail’in askeri ve istihbarat operasyonlarını meşrulaştırmak için kullandığı argümanların İran yönetimi tarafından kabul edilmediği ve uluslararası hukuka aykırı bulunduğu yönünde.

Uzmanlar, Pezeşkiyan’ın bu tavrının hem iç politikada halk desteğini güçlendirmek hem de uluslararası kamuoyunda İsrail’in eylemlerine karşı sert bir duruş sergilemek amacı taşıdığını söylüyor. Suikastlar ve saldırılar karşısında İran’ın meşru müdafaa hakkını güçlü biçimde kullanacağı mesajı, hem bölgedeki gerilimi artırıyor hem de karşılıklı güvenin daha da zedelenmesine yol açıyor.

Pezeşkiyan’ın “siz kendi halkınız için böyle şeyleri kabul eder miydiniz?” şeklindeki çıkışı, İsrail’in politikalarına yönelik etik ve insani boyutta bir sorgulamayı da gündeme taşıyor. Bu söylem, çatışmanın sadece askeri değil, aynı zamanda insani ve moral boyutlarını da vurguluyor.

Bölge analistleri, bu tür açıklamaların iki taraf arasındaki diplomatik kanalların tıkanıklığını ve gerilimin derinleştiğini gösterdiğini belirtiyor. İsrail’in sert politikaları ile İran’ın bu sert karşı duruşu, bölgedeki barış ihtimalini zayıflatırken, çatışmaların uzamasına zemin hazırlıyor.

Sonuç olarak, Pezeşkiyan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması, İran’ın İsrail saldırılarına karşı uluslararası meşruiyet arayışını ve sert karşılık verme kararlılığını ortaya koyuyor. Bu durum, Orta Doğu’daki mevcut kriz dinamiklerinin daha da karmaşık ve çatışmalı bir hal alabileceğine işaret ediyor. Uluslararası toplumun bölgedeki bu hassas gerilimi azaltacak somut adımlar atması giderek daha kritik bir hale geliyor.