Nicolas Sarkozy, Kaddafi’den Yasa Dışı Fon Sağlama Suçundan 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransa'da Paris Ceza Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi, 2007 seçim kampanyasının Libya'dan gelen milyonlarca euro ile finanse edilmesi nedeniyle suç ortaklığı kurmakla mahkûm etti. Savcılığa göre, Sarkozy karşılığında, Kaddafi’nin Batı ülkeleri nezdindeki "dışlanmış lider" imajını düzeltmesine yardımcı olmayı taahhüt etmişti.

Soruşturma 2013'te, Libya'nın dönemin liderinin oğlu Seif el-İslam Kaddafi'nin suçlamasıyla başladı. Daha sonra Lübnanlı iş insanı Ziad Takieddine, kampanyanın Trablus'tan "bolca" fonlandığını ve başkan olduktan sonra da 50 milyon euro tutarındaki ödemelerin devam ettiğini belgeledi.

Mahkeme, Sarkozy'nin doğrudan yasa dışı fonlardan yararlandığına dair yeterli delil bulunmadığını belirterek, onu diğer bazı suçlardan akladı ancak suç örgütü kurma suçunu kabul etti. Sarkozy’nin kararı temyiz etme hakkı bulunmakla birlikte, mahkeme, cezanın kesinleştiğini ve temyiz sürecinde dahi hapis yatabileceğini duyurdu.

Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış ve tüm suçlamaları siyasi motivasyonluyla reddetmişti. Duruşma salonunda eşi Carla Bruni-Sarkozy ve üç oğlu da hazır bulundu.

Mahkeme ayrıca Sarkozy'ye 100 bin euro para cezası da verdi. Sarkozy'nin dava süreci 10 yılı aşkın süredir devam etmekteydi ve karar Avrupa siyasetinde derin yankılar uyandırdı.

Bu dava, aynı zamanda Sarkozy'nin yakınındaki iki eski bakanın da yolsuzluk ve suç ortaklığı suçlamasıyla yargılandığı bir süreç olarak kayda geçti.

Bu karar, Fransa'nın siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu ve hukukun siyasette hesap sorma yeteneğini gösterdi.