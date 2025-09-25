Trump'tan Ortadoğu'da Devrim Niteliğinde Adım: Gazze'yi Bitirecek 21 Maddelik Barış Planı ve Sürpriz Güvence

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Donald Trump ve Beyaz Saray Temsilcisi Steve Witkoff, New York'ta düzenlenen bir toplantıda Arap ve İslam ülkeleri liderlerine Gazze’de savaşın durdurulması için kapsamlı bir barış planı sundu. Planın temel unsurları arasında, tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkes ilanı ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden kademeli olarak çekilmesi yer aldı. Buna ek olarak, Gazze yönetiminde Hamas’ın olmadığı, yerine Arap ve İslam ülkelerinden bir güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için finans desteği sağlanması öngörülüyor.

Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileri katıldı. Trump, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmeyeceğine dair güçlü bir güvence verdi.

Arap liderler, planı desteklemekle birlikte İsrail’den Gazze’de ilhak yapmaması, yerleşim bölgeleri kurmaması, insani yardımın artırılması ve uluslararası gözetimin sağlanması gibi ek taleplerde bulundu. Bu plan, bölgede Trump’ın damadı Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in hazırladığı fikirlerin güncellenmiş hali olarak görülüyor.

Toplantı sonrası katılımcılar, savaşın sona erdirilmesi ve Gazze’ye insani yardımın artırılması gerektiğini vurgulayan ortak bir bildiri yayımladı. Trump, bu planla İsrail’in uluslararası alandaki yalnızlığını azaltmayı ve Ortadoğu’daki istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Bu gelişme, bölgede uzun süredir devam eden çatışmaların çözümüne yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve barış umutlarını artırdı.