İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer Silah Üretmek Haram, Diplomaside Kapımız Açık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah geliştirmediğini ve geliştirmeyeceğini bir kez daha net şekilde dile getirdi. Pezeşkiyan, bu kararlılığın İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’nin 2010 yılında yayımladığı nükleer silahların kullanılmasının haram olduğu fetvasına dayandığını belirtti.

Pezeşkiyan, İran’ın uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kuralları çerçevesinde nükleer programını yürüttüğünü ve tüm silahlardan uzak durduklarını söyledi. Aynı zamanda İsrail’in Gazze ve bölgedeki işgalci ve saldırgan politikalarına sert tepki gösteren Pezeşkiyan, “Bölgede barışı bozan esas taraf İsrail’dir. İran yaptırımlarla cezalandırılırken, terör ve saldırganlık yapan İsrail uluslararası hukuku çiğniyor” ifadelerini kullandı.

Diplomasiye kapılarının açık olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Biz nükleer silah peşinde değiliz ancak bölgede istikrarın sağlanması için diyalog şansını kullanmaya hazırız. Barış ancak adaletle gelir, hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır” dedi. ABD’nin ve Batılı ülkelerin İran’a yönelik yaptırımlarının haksız olduğunu savunan Pezeşkiyan, uluslararası toplumun İsrail’in saldırganlığını göz ardı etmesini eleştirdi.

İran’da bazı milletvekillerinin nükleer silah çağrısı yaptığı ortamda, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması ülkenin resmi duruşunu ve liderlerin fetvasını yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Bu mesaj, bölgedeki gerilimler ve diplomasi çabalarının sürdüğü kritik bir dönemde İran’ın pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İran’ın bu tutumu, uluslararası toplumun bölge barışına katkı sağlaması için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.