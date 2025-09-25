  1. Ana Sayfa
Netanyahu uluslararası hukuktan kaçıyor: Uçağın rotası değiştirildi

25 Eylül 2025 - 16:25
News ID: 1731377
Hakkında 124 ülke tarafından yakalama kararı olan katil Netanyahu, ABD yolunda. Netanyahu'nun uçağı, yakalama kararını uygulayacak ülkelerin hava sahasına girmemek için ilginç bir rotayı izledi. Katil başbakan, özellikle Fransa hava sahasından uzak durmaya çalıştı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Aralık 2024’te hakkında yakalama kararı çıkardığı Netanyahu, bugün ABD’ye gitmek üzere Tel Aviv’den ayrıldı. Netanyahu ile birlikte eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, “savaş yöntemi olarak aç bırakma, insanlığa karşı suç, cinayet ve zulüm” suçlamalarıyla yargılanıyor.

UCM kararına taraf olan 124 ülke Netanyahu’yu tutuklamakla yükümlü. Bu nedenle Netanyahu’nun uçağı, ABD yolculuğunda yakalama kararını uygulayacağını açıklayan Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, İrlanda ve Hollanda gibi ülkelerin hava sahasından uzak bir rota izledi.

Katil İsrail’e ait Boeing 767 tipi uçak, XA001 koduyla havalandı, Yunanistan’ın güneyinden ve İtalya açıklarından geçtikten sonra Cebelitarık üzerinden Atlas Okyanusu’na yöneldi. Ancak uçak kısa süre sonra transponder sinyalini kapatarak Flightradar takibinden çıktı. Bu durum, Netanyahu’nun olası tutuklanma riskine karşı özel tedbirler aldığını gösteriyor.

