Netanyahu uluslararası hukuktan kaçıyor: Uçağın rotası değiştirildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Aralık 2024’te hakkında yakalama kararı çıkardığı Netanyahu, bugün ABD’ye gitmek üzere Tel Aviv’den ayrıldı. Netanyahu ile birlikte eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, “savaş yöntemi olarak aç bırakma, insanlığa karşı suç, cinayet ve zulüm” suçlamalarıyla yargılanıyor.

UCM kararına taraf olan 124 ülke Netanyahu’yu tutuklamakla yükümlü. Bu nedenle Netanyahu’nun uçağı, ABD yolculuğunda yakalama kararını uygulayacağını açıklayan Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, İrlanda ve Hollanda gibi ülkelerin hava sahasından uzak bir rota izledi.

Katil İsrail’e ait Boeing 767 tipi uçak, XA001 koduyla havalandı, Yunanistan’ın güneyinden ve İtalya açıklarından geçtikten sonra Cebelitarık üzerinden Atlas Okyanusu’na yöneldi. Ancak uçak kısa süre sonra transponder sinyalini kapatarak Flightradar takibinden çıktı. Bu durum, Netanyahu’nun olası tutuklanma riskine karşı özel tedbirler aldığını gösteriyor.