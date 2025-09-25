Soykırım finansörü Trump, kendini "barış elçisi" olarak tanıtıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumunda yaptığı konuşmada kendisini “barış mimarı” olarak tanıtmaya çalıştı ve “yedi savaşı yedi ayda bitirdiğini” iddia etti. Ancak İran, Ukrayna ve Ortadoğu’ya yönelik saldırgan politikaları, Trump’ın bu söylemini boşa çıkardı.

Trump, her zamanki sert ve alaycı üslubuyla, BM’yi işlevsiz göstermek isterken bir yandan da “dünyayı kurtaran lider” pozuna büründü. Ancak sahte barış söyleminin ardında tek taraflılık, ekonomik yaptırımlar ve askeri saldırılar vardı.

BM’ye Saldırı, Tek Yanlılık Israrı

Trump konuşmasında BM’yi “etkisiz” bir kurum olarak hedef aldı. Ancak eleştirilerinin yanında ne reform ne de çözüm önerisi sundu. Bu yaklaşım, onun çok taraflı diplomasiyi değil, kişisel liderliğe dayalı popülist söylemleri öne çıkardığını bir kez daha gösterdi.

İran ve Direniş Cephesi Hedefte

Trump’ın konuşmasının dikkat çeken bölümlerinden biri İran’a yönelik saldırganlığı oldu. Trump, “İsrail’in İran’a saldırılarını” ABD’nin hava operasyonlarıyla ilişkilendirerek adeta övündü. Oysa bu durum, barış iddiasıyla çelişen açık bir savaş suçu itirafı niteliği taşıyor.

Trump’ın politikaları; nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme, maksimum baskı ve ağır yaptırımlar, İran halkına zarar vermekten öteye geçmedi. Aksine, Direniş Cephesi’ni daha da güçlendirdi ve bölgesel dengeyi ABD-İsrail aleyhine çevirdi.

"Yedi Savaş” Söylemi: Gerçek Dışı ve Çarpıtılmış

Trump’ın “7 savaşı bitirdim” iddiası, birçok uluslararası gözlemci tarafından yanıltıcı ve temelsiz bulundu. Çünkü bahsettiği krizlerin çoğu tam ölçekli savaş değil, sınırlı çatışma ya da bölgesel gerilimlerdi. Ayrıca bu dosyaların çözümünde asıl rolü oynayan aktörler Rusya, AB veya bölgesel ülkelerdi; ABD’nin etkisi ikincil düzeyde kaldı.

Gerçekte Ne Oldu?

Trump’ın “barışçı” imaj çizme çabası, aslında saldırgan politikalarının başarısızlığını örtme girişiminden ibaret. Ukrayna’da tehdit, Latin Amerika’da askeri müdahale, İran’da hava saldırıları ve yaptırımlar… Bunlar barış değil, doğrudan savaş siyasetinin belgeleri.

Sonuç olarak Trump’ın BM’deki konuşması, uluslararası barış için bir yol haritası değil, Amerikan iç siyasetinde kendi imajını parlatmaya dönük bir şovdu. Ancak geride bıraktığı gerçek; İran ve Direniş Cephesi’nin direnciyle boşa çıkan saldırganlık politikaları ve ABD-İsrail cephesinin bölgede daha da yalnızlaşmasıdır.