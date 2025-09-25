Siyonist medya itiraf etti: Yemen zayıflığımızı ortaya çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen ordusunun son İHA operasyonu, Siyonist İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. Dün gerçekleştirilen saldırıda iki Yemen yapımı İHA, işgalci İsrail’in güneyindeki Eilat limanına yönlendirildi ve Siyonist kaynaklarına göre 50’den fazla işgalci yaralandı.

Siyonist İsrail basını, özellikle Yemen ordusunun hava savunma sistemlerindeki zayıflıkları ortaya çıkarma yeteneğini öne çıkardı. Jerusalem Post gazetesinin raporuna göre: “Yemenliler, İsrail’in savunma boşluklarını sürekli keşfetmeye devam ediyor; etkileri yıkıcı ve ölümcül.” Gazete, Yemen İHA’larının maliyetinin geleneksel füzelerden çok daha düşük olduğunu, ancak verdiği zararın ciddi olduğunu vurguladı.

Ayrıca raporda, “Savaş çok uzun sürdü ve tehditler çeşitlendi; Yemenliler İsrail hava savunma sisteminin çatlaklarına sızmayı başardı” ifadelerine yer verildi.

Siyonist İsrail gazetesi, Yemenlilerin caydırılamaz olduğunu belirterek, gerçek çözümün savaşın sona ermesi olduğunu kabul etti. Gazete ayrıca, Siyonist bakan Yisrael Katz’ın sosyal medyada yaptığı tehdit içerikli paylaşımlarının, İsrail’in etkisizliğini gözler önüne serdiğini yazdı.

Siyonist İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise rejimin Eilat üzerinde bir Yemen İHA’sını yakalayamama nedenlerini incelediğini ve başarısızlığın Şemrad-3 İHA’sının radarları yanıltma yeteneğine bağlı olduğunu bildirdi. Kanal, İsrail’in Yemen’in İHA ve füze sistemlerini hedef alırken ciddi zorluk yaşadığını da belirtti.

Times of Israel web sitesi de, İsrail ordusunun en az iki hava savunma füzesi ile bir İHA’yı hedef aldığını, ancak başarılı olamadığını duyurdu. Bu gelişmeler, Yemen’in İHA yeteneklerinin İsrail’in iddia edilen teknolojik üstünlüğünü etkisiz kıldığını bir kez daha ortaya koydu.