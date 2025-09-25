Wall Street Journal: İran İHA'ları savaşın dengesini değiştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Wall Street Journal’ın raporuna göre, İran yapımı Şahid İHA’ları, düşük maliyeti, basit tasarımı, uzun menzili ve operasyonel etkinliği sayesinde dünya çapında birçok ülke için örnek oluşturuyor. ABD, Çin, Fransa ve İngiltere gibi büyük güçler, Şahid benzeri sistemleri geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Raporda, Şahid İHA’larının Ukrayna savaşında Rusya tarafından kullanıldığı ve düşman hava savunma sistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtiliyor. Her bir biriminin maliyetinin 35–60 bin dolar arasında olması, geleneksel yönlendirmeli füzelerin milyonlarca dolarlık maliyetine karşı büyük bir avantaj sağlıyor. Basit üçgen kanat tasarımı seri üretimi kolaylaştırıyor ve yoğun saldırı taktiği, gelişmiş savunma sistemlerini bile etkisiz bırakıyor.

Batılı ülkeler, yüksek işçilik ve hammadde maliyetleri nedeniyle benzer düşük maliyetli İHA’lar üretmekte zorlanıyor. ABD ve Avrupa’da SpektreWorks ve Griffon Aerospace gibi firmalar Şahid benzeri ucuz İHA’lar geliştirmeye çalışıyor; ancak maliyet ve etkinlik açısından hâlâ Şahid seviyesine ulaşamıyorlar.

Rapor, ucuz ve uzun menzilli İHA’ların modern savaş anlayışını değiştirdiğini vurguluyor. Ukrayna’da Şahid’in kullanımı, maliyet avantajı sağlayan kitlesel saldırıların pahalı silahların sınırlı kullanımından daha etkili olduğunu gösterdi. Analistler, uzun süreli çatışmalarda ekonomik üretim kapasitesinin yüksek teknolojiden daha önemli olduğunu belirtiyor.

Şahid’in teknik özellikleri ve tarihçesi:

Şahid-136 modeli başta olmak üzere İHA’lar, İran Havacılık Sanayii tarafından geliştirilmiş.

Basit malzemelerden (köpük, ahşap) üretiliyor; maliyeti 20–50 bin dolar civarında.

Fire-and-forget (ateşle ve bırak) tasarımı, 1000–2000 km menzil ve 40–50 kg savaş başlığı ile kitlesel saldırılar için ideal.

İran, 1980’lerden beri İHA geliştirme alanında aktif ve ABD RQ-170 İHA’sını tersine mühendislik ile Şahid-171 gibi modeller geliştirdi.

Kullanım alanları ve etkisi:

Ukrayna Savaşı: Rusya 2022 sonbaharından itibaren 8 binden fazla Şahid (Geran-2) fırlattı. Bu saldırılar, hava savunmasını test etmek ve radarları yormak için kullanıldı.

Orta Doğu: İran destekli gruplar (Husiler) 2019’da Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine ve deniz taşımacılığına Şahid-131 ile saldırdı; Nisan 2024’te ise 100’den fazla İHA İsrail’e yönlendirildi.

Küresel etkiler ve kopyalama çalışmaları:

Rusya: Şahid tasarımıyla uyumlu Geran-2’yi seri üretime aldı, yerli üretim oranı %90.

ABD: Temmuz 2025’te Şahid-136’dan esinlenerek LUCAS İHA’sını geliştirdi; maliyet 100 bin dolar civarında, modüler yapıda.

Çin ve Kuzey Kore: Benzer modellerle kitlesel üretime odaklandı.

Wall Street Journal, Şahid’in yalnızca bir İran silahı olmadığını, aynı zamanda küresel çapta modern savaşın modeli haline geldiğini vurguladı. ABD ve müttefikleri, artan tehditlere karşı seri üretim kapasitelerini hızlandırmak zorunda. Bu İHA’lar, gelecekteki savaşlarda sayının kaliteye üstün geldiği bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor.