Ayetullah Hamanei’nin Konuşması Dünya Medyasında Yankılandı: ABD ile Müzakereye Kesin Ret, Nükleer Silahı Hedeflemiyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ayetullah Hamanei’nin 23 Eylül 2025’te yaptığı ulusa sesleniş konuşması, dünya medyasında yankı buldu. CNN Türk, konuşmayı “ABD’yle müzakerenin bize hiçbir faydası yok” başlığıyla duyururken, İran liderinin ABD ile mevcut müzakerelerin milli çıkarlar açısından zarar getirebileceğine dikkat çektiğini vurguladı.

Sabah gazetesi de “ABD ile müzakere tamamen faydasız” başlığını kullanarak, Hamanei’nin ABD ile yapılacak müzakerelerin ülkeye yarar sağlamayacağına ve mevcut şartlarda bu görüşmelerin ülkeyi zora sokacağına vurgu yaptığını aktardı.

BBC Türkçe ise Hamanei’nin İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumuna dikkat çektiğini, İran’ın nükleer silah üretme hedefinin olmadığını ve nükleer programını barışçıl amaçlarla sürdürdüğünü hatırlattığını belirtti.

Avrupa, Orta Doğu ve Asya medyası da Hamanei’nin “ABD ile müzakere milli menfaatlere zarar verir” ifadesini farklı açılardan değerlendirdi. Bazı yayınlar, bu kararın bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesine sebep olabileceği görüşünü savunurken, bazıları ise İran’ın diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını, ancak müzakerelerin mevcut koşullarda bir çıkmaza girdiğini yorumladı.

Uluslararası medya, Hamanei’nin konuşmasını İran’ın dış politika duruşunun ve nükleer program politikasının net ifadesi olarak yorumladı. Bu açıklamalar, özellikle ABD-İran ilişkilerindeki mevcut gerginlik ve Orta Doğu’daki jeopolitik rekabet açısından kapsamlı analizlere konu oldu.

Medya ayrıca, İran liderinin bölgedeki İsrail karşıtı tavrını ve İran halkının birlik mesajını da önemli buldu. Hamanei’nin, İran’ın nükleer zenginleştirme düzeyini artırma konusundaki açıklamalarına da dikkat çekildi.

Sonuç olarak, dünya medyası Hamanei’nin konuşmasını, bölgesel barış umutları ve nükleer müzakereler açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendirerek, etkilerini yakından takip ediyor.