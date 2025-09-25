Avrupa Komisyonu’ndan Ukrayna’ya Tarihi Destek: Dondurulmuş Rus Varlıkları Bütçeye Kaynak Sağlayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Komisyonu, Ukrayna’ya yönelik mali yardımı artırmak ve savaşın devam eden mali yüklerini hafifletmek amacıyla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını sağlayacak yeni bir kredi mekanizması üzerinde çalışıyor. Almanya’nın destek verdiği bu plan, yaklaşık 210 milyar avro büyüklüğündeki Rus devlet varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna’nın finansmanını sağlamaya yönelik yasal bir çerçeve sunuyor.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, bu girişimi “yaratıcı ve hukuki açıdan sağlam bir çözüm” olarak tanımlarken, Ukrayna’nın bütçe açığını kapatmak için doğrudan vergi mükelleflerine ek yük getirmeden finansman sağlamanın öncelikli hedef olduğunu söyledi. Von der Leyen, plan kapsamında Ukrayna’nın krediyi ancak Rusya savaş tazminatı ödedikten sonra geri ödeyeceğini belirtti.

Mekanizma, finansal risklerin kolektif olarak üstlenilmesini, AB’nin çeşitli fonları ve kaynaklarını kullanarak stratejik ve sürdürülebilir destek sağlamayı amaçlıyor. Avrupa Birliği, daha önce Ukrayna’ya 170 milyar avro askeri ve mali yardım sağlamıştı ve bu yeni plan, özellikle Ukrayna’nın gerek askeri gerekse ekonomik olarak istikrara kavuşması için kritik önemde görülüyor.

Uzmanlar, bu mekanizmanın, uluslararası hukuka saygı gösterilerek tasarlandığını ancak uygulamada önümüzdeki dönemde karşılaşılacak riskler ve diplomatik engellerin planın başarısını belirleyeceğini ifade ediyor. Ayrıca piyasalara ve AB bütçesine ek yük getirmemesi, israfın önlenmesi ve şeffaf yönetim de planın kilit unsurları olarak öne çıkıyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının maliyetini ödemesi gerektiğini vurgulayan Avrupa Komisyonu, bu varlıkların etkili ve hesap verebilir şekilde kullanılması için denetim süreçlerinin güçlendirilmesini de planlıyor.

AB içindeki bazı ülkeler arasında mekanizmanın uygulanma şekli konusunda görüş ayrılıkları olsa da, Almanya başta olmak üzere önemli üyeler koordineli ve hızlı karar alınması gerektiği görüşünde birleşiyor. Planın, Ukrayna’nın 2026 bütçesinde büyük rol oynaması bekleniyor ve uluslararası toplumun Ukrayna’yı destekleme kararlılığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu gelişme, Avrupa’nın Ukrayna krizine olan siyasi ve mali bağlılığını ortaya koyarken, aynı zamanda Rusya’ya yönelik yaptırım ve yaptırımların uygulanmasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.