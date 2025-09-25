İran: 189 Siyonist askeri ve nükleer sorumluyu ifşa ettik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail’in askeri ve nükleer programlarından elde edilen geniş çaplı gizli belgelerle ilgili yeni detaylar açıkladı.

İstihbarat Bakanı Esmaeil Hatib, belgelerde İsrail’in silah projeleriyle bağlantılı 189 nükleer ve askeri uzmanın tam isimlerinin, kişisel bilgilerinin, adreslerinin ve mesleki bağlantılarının yer aldığını belirtti. Bakan, İran analistlerinin belgeleri işlemeye devam ettiğini ve listenin hâlen genişletildiğini söyledi.

Bu bilgiler, “Örümcek’in İni” adlı belgeselde, Çarşamba akşamı İran devlet televizyonunda yayımlandı. Hatib, belgeselde İran istihbaratının söz konusu belgeleri nasıl ele geçirdiğinin ayrıntılı biçimde anlatıldığını, listede ayrıca ilgili projelerde yer alan Amerikalı ve Avrupalı bilim insanlarının da bulunduğunu aktardı.

Bakan, operasyonun çok katmanlı ve karmaşık olduğunu, İran istihbaratının İsrail rejiminin gizli kasalarına derinlemesine sızarak nükleer, askeri, istihbarat ve bilimsel alanlardaki gizli bilgileri ele geçirdiğini belirtti.