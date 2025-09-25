ABD’nin çifte standardı: İran heyetine yasak, Netanyahu’ya serbestlik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York’ta düzenlenen 78. BM Genel Kurulu sırasında, İran heyeti ABD tarafından eşi benzeri görülmemiş kısıtlamalara maruz bırakıldı. Bu kısıtlamalar yalnızca diplomatik teamüllere değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da aykırı görülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İranlı diplomatların gündelik ihtiyaçlarını bile karşılamasını “önceden izin alma” şartına bağladı. Uzmanlar, bu uygulamayı “aşağılayıcı ve utanç verici” olarak nitelendirirken, Washington’un İran’a karşı takındığı düşmanca ve keyfi tavrın yeni bir örneği olduğuna dikkat çekti.

Buna karşılık, savaş suçlarıyla yargılanan kişiler – başta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı Netanyahu – hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan New York sokaklarında rahatça dolaşabiliyor. Bu çifte standart, ABD’nin uluslararası hukuk ve ahlaki meşruiyet iddiasını tamamen geçersiz kılıyor.

Analistler, ABD’nin bu davranışının üç kritik sonucu olduğunu vurguluyor:

Mizbanlık krizi: BM’ye ev sahipliği yapan bir ülke olarak ABD, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ederek “BM’nin siyasi araç haline getirilmesi” eleştirilerine maruz kalıyor. İtibar kaybı: Bu keyfi uygulamalar, yalnızca İran’ı değil, gelecekte her ülkeyi benzer baskılara maruz bırakabileceği endişesini artırıyor. Böylece Washington’un uluslararası güvenilirliği aşınıyor. BM’nin zayıflaması: ABD’nin tarafgirliği, BM’nin bağımsızlığını gölgeleyerek, “BM toplantılarının başka, daha tarafsız merkezlere taşınması” tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor.

Bu durum, ABD’nin kendisini “uluslararası düzenin koruyucusu” gibi sunarken gerçekte hukuk ve adaleti değil, yalnızca kendi çıkarlarını ve Siyonist rejimle kurduğu ittifakı koruduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İran heyetine yönelik baskılar, direniş hattını yıldıramazken, asıl kaybeden ABD’nin itibarı oluyor.