Netanyahu ABD Yolunda: Azaltılan Heyet ve Artan İç Siyaset Çalkantısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) siyasi ve hukuki baskıları altında Washington’a uçarken, yanındaki heyette ve gazeteci grubunda olağanüstü kısıtlamalara gidildi. Güvenlik kaygıları ve lojistik nedenlerle bu hamle, daha önce görülmemiş bir şekilde Netanyahu’nun Amerika ziyareti sırasında yalnızlaştırılması yorumlarına yol açtı.

İsrail’deki iç siyasette ise Netanyahu’ya yönelik protestolar azalmıyor. 2023 sonundan beri özellikle Gazze Savaşı’nın yönetimi ve İsrail’deki tutuklu rehine krizine ilişkin tepkilerle büyüyen gösteriler, Netanyahu’nun liderliğine karşı ciddi bir halk muhalefetine dönüştü. Son aylarda Tel Aviv ve Kudüs’te düzenlenen büyük çaplı protestolar Netanyahu’yu görevi bırakmaya çağırırken, hükümetin savaş politikalarına karşı geniş bir itaatsizlik dalgası yaşanıyor.

Bu durum, Başbakan ile ultra-sağ gruplar ve koalisyon ortakları arasında da ciddi yetki çatışmalarına yol açmakta. Netanyahu’nun dış politikada ABD ile yakın ilişki kurma çabaları ve güvenlik zaaflarına karşı aldığı önlemler, iç siyasetteki dengeyi daha da karışık hale getiriyor.

Uluslararası kamuoyu da Netanyahu’nun ABD ziyaretine, UCM kararları ve İsrail’deki iç karışıklıklar ışığında yoğun ilgiyle bakıyor. Yetkililer, Netanyahu’nun ziyaretini hem diplomatik anlamda kritik bir adım hem de içeride eskisinden daha kırılgan bir lider olarak görüyor.

Toplumdaki bölünmeler, protestoların devam etmesi ve siyasi gerilimlerin tırmanması İsrail’in hem iç hem dış politikasında büyük belirsizliklere yol açıyor. Netanyahu’nun önümüzdeki dönemde hem Washington hem Tel Aviv’de çözüm arayışına devam edeceği ancak zorlu günlerin yaşanacağı belirtiliyor.

Bu ziyarete dair hem İsrail hem ABD yönetiminden yapılan açıklamalar, Netanyahu’nun güvenlik ve siyasi taahhütlerinin kritik önemde olduğu mesajını verirken, gazetecilerin azlığı ve resmî heyetin küçültülmesi ise yeni güvenlik ve diplomatik gerilimlerin işaretçisi olarak yorumlanıyor.