Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti: Toplam sayı 1044'e ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, katil İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın Tuba kentine bağlı Tammun beldesinde bir evi kuşattığı belirtildi.

Askerlerin bölgeye keskin nişancılar yerleştirdiği ve kuşattıkları eve ateş açtığı ifade edildi.

Saldırıda Muhammed Kasım Süleyman ve Ala Cevdat Beni Odeh adlı 2 Filistinlinin şehit olduğu kaydedildi.

Katil İsrail askerlerinin yaklaşık 3 saat süren kuşatmada, şehit edilen 2 Filistinlinin naaşını da gasp ederek Tammun'dan çekildiği aktarıldı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yönelik esir alma, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden işgalcilerin saldırılarında en az 1044 Filistinli şehit oldu, 7 binden fazlası ise yaralandı.