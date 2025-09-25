İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer silah üretme hedefimiz yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah üretimini kesin şekilde reddettiğini ve bunun, İran İslam Cumhuriyeti’nin Devrim Lideri Ali Hamanei'in fetvasına dayandığını vurguladı.

Pezeşkiyan, New York’ta İsviçre Cumhurbaşkanı Karin Keller-Sutter ile yaptığı görüşmede, Gazze’deki insani felakete dikkat çekerek, “Bugün Gazze’de çocuklar ve kadınlar ilaç ve gıda yetersizliğinden hayatını kaybediyor. İsviçre bu trajedinin durdurulması için etkili rol oynayabilir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü denetime açık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Biz nükleer silah yapımını haram görüyoruz. Sorunun çözümü için diplomatik diyaloglara açığız. Ancak eğer snapback mekanizması devreye girerse, müzakerelerin hiçbir anlamı kalmaz.”

Pezeşkiyan ayrıca, İran’ın İsviçre ile ilişkileri geliştirmeye ve iş birliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede söz alan İsviçre Cumhurbaşkanı Keller-Sutter, Pezeşkiyan’ın yapıcı tutumundan dolayı teşekkür ederek, “İran ve İsviçre’nin ortak hedefi dünyada barışı sağlamak. Biz, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı iş birliğini destekliyoruz. Diyalog, sorunları çözmenin en doğru yoludur” dedi.

İsviçre Cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadığını hatırlatarak, “Hedefimiz bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.