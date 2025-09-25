İspanya ve İtalya Sumud Filosunu Koruma Görevine Başladı: Gazze Yardım Filosuna İHA Saldırıları Uluslararası Krize Dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen ve 44 farklı ülkeden aktivistlerin katıldığı Küresel Sumud Filosuna yönelik 23 Eylül’de Yunanistan açıklarında insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı. Saldırıda yaklaşık 20 İHA’nın gemilere mühimmat attığı, bazılarının büyük patlamalar yarattığı, iletişim sistemlerinin kesintiye uğradığı bildirildi. Ayrıca iki yardım gemisinin üzerine belirsiz bir toz madde bırakıldı; maddenin içeriği henüz tespit edilemedi.

Bu gelişmeler sonrasında İspanya ve İtalya, filodaki kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak üzere bölgeye askeri gemiler göndereceklerini duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” diyerek, 15 ülkenin ortak bildirisinden bahsetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de, filodakilere koruma sağlamak ve gerektiğinde kurtarma operasyonları düzenlemek için donanma gemisi konuşlandırdıklarını ilan etti.

Filoya yönelik saldırıları birçok uluslararası insan hakları örgütü ve hükümet sert şekilde kınarken, filonun hukuk ekibi ise İsrail’in bu saldırılarını uluslararası sularda sivillere karşı savaş suçu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıma hazırlıklarını sürdürüyor.

İsrail'in, Gazze ablukasını sürdürmek için bölgedeki yardım faaliyetlerini engelleme politikası, Sumud Filosuna yönelik İHA saldırılarını daha da karmaşık bir hale getirdi. Filodaki 51 tekneden en az 11'inin saldırı nedeniyle hasar gördüğü, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bölgedeki bu gelişmeler, diplomatik gerilimi artırırken, uluslararası hukuk, insan hakları ve bölge güvenliği açısından da yeni tartışmaları gündeme getirdi. İspanya ve İtalya’nın askeri gemi gönderme kararı, yardım filosunun güvenlik seviyesini yükseltmeyi amaçlarken, aynı zamanda bölgedeki tırmanan çatışma atmosferinde riskleri de artırıyor.

Sumud Filosunun adı Arapça’da “sebat” anlamına gelirken, Gazze’deki abluka ve insani krizlere karşı barışçıl direnişin sembolü olarak görülüyor. Bu filo, Gazze’ye uluslararası yardımın ulaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin bölgede yeni hassas dengeleri tetikleyebileceği, insani yardımların daha güvenli yollarla ulaştırılması için uluslararası iş birliği gerektiğini vurguluyor. Filonun güvenlik önlemlerinin artırılması, insani yardımın devamı açısından kritik önem taşıyor.

Bu önemli gelişme, yalnızca Akdeniz bölgesi için değil, uluslararası hukuk, insan hakları ve Orta Doğu’daki barış çabaları açısından da yakından takip ediliyor.