Filistin direnişinden Yemen'in operasyonlarına övgü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki Um er-Reşreş (Eilat) bölgesinde derinlik hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği nitelikli askeri operasyonları övdü.

FHKC'nin bu akşam yayımladığı açıklamada, "bu hassas darbenin, düşmanın ve onun askeri-teknolojik sistemlerinin Yemen’i boyun eğdirmedeki fiyaskosunun yeni bir teyidi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yemen’in askeri gücünün bölgedeki en güçlü ve kabadayı güçle bile, arkasında geniş bir Amerikan cephaneliği olsa dahi yüzleşebildiği; düşmanın övündüğü savunma kalelerinin delindiği ifade edildi. Um er-Reşreş bölgesinde insansız araçların düşmesinin Yemen füzelerinin isabetini ve siyonist karşı-tespiti sistemlerinin yetersizliğini gösterdiği belirtildi.

Cephenin açıklaması, Yemen’in kahraman operasyonlarının "tüm ümmetin onurunu savunma, Filistin halkının çektiği ıstıraba zafer anlamı verme" niteliğinde olduğunu; Yemen’in Gazze’ye desteğinin geri adım atmayacak sabit bir tutum olduğunu ve bunun tarihe altın harflerle geçeceğini vurguladı.