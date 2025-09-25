Kassam Tugayları'ndan Yemen’e mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Doğruluk Kardeşleri” isimli görsel klibini yeniden yayımladı. “Hikmet ve İman Diyarı Yemen’e” ithaf edilen bu çalışma, Filistin direnişi ile Yemen halkı, ordusu ve yönetimi arasındaki kardeşlik bağlarının ne kadar derin ve stratejik olduğunun güçlü bir yansıması oldu.

Klip, Kassam Tugayları’nın askeri korosunun seslendirmesiyle hazırlandı ve işgal rejiminin derinliklerine yapılan başarılı Yemen operasyonunun ardından Kassam Tugayları'nın resmî Telegram hesabında yayımlandı. Bu adım, özellikle bölgenin karşı karşıya bulunduğu zorluklar gözetildiğinde, Filistin davasına verilen Yemen desteğinin büyüklüğünü ve samimiyetini ortaya koydu.

Klipte, Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin “Yemen, Kudüs'ün ikizi” vurgusunu içeren daha önceki sözleri yer alırken, görüntülerde hem Kassam’ın savaşçı ruhu hem de Yemen halkının kuşatma ve saldırılara karşı sarsılmaz direnci öne çıkarıldı.

Verilen mesaj, Filistin ve Yemen halklarının ortak hedef etrafında birleştiğini, işgalci İsrail ve onun bölgedeki müttefiklerine karşı omuz omuza mücadele etme iradesini ortaya koyuyor.