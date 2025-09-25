Hizbullah Millet Vekili Hasan İzzeddin’den Lübnan Hükümetine Sert Uyarı: ABD Müdahalelerine Karşı Net Tavır Alınmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Parlamentosu’nda Hizbullah grubunun kıdemli milletvekili Hasan İzzeddin, ABD’nin Lübnan iç işlerine müdahalelerinin artmasına tepki göstererek, hükümetten bu müdahalelere karşı net ve kararlı bir duruş sergilemesini istedi. İzzeddin, ABD’nin Lübnan’a yönelik psikolojik ve diplomatik baskılarının ülkenin egemenlik haklarını zedelediğini, Amerikan temsilcilerinin Lübnan Ulusal Ordusu’na silah ve siyasi destek sağlamadığı gibi İsrail’in saldırılarını engellemek için de bir çaba göstermediğini belirtti.

Hasan İzzeddin, "Amerikanlar ne Lübnan’a yardım yaptı, ne de İsrail’in ateşkes kararına uymasını sağladı. ABD’nin hedefi Lübnan’ı zayıflatmak ve direnişi silahsızlandırmak" diyerek ABD’nin bölgedeki etkisini eleştirdi. Ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü ve saldırganlığını artırdığını, Washington’un ise bu duruma ses çıkarmadığını ifade etti.

Milletvekili, Lübnan hükümetine, iç siyasetin parçalandığı ve ekonomik krizlerin derinleştiği bu dönemde, ülkenin egemenlik haklarını koruyacak şekilde ABD’ye karşı kararlı bir tavır alınmasını istedi. Bu amaçla Meclis Başkanı Nebih Berri’nin ABD’ye karşı net ve dayanıklı duruşunun örnek alınmasını vurguladı.

İzzeddin’in açıklamaları, Lübnan siyasetinde artan ABD-Lübnan gerilimini ve bölgedeki jeopolitik dalgalanmaları yansıtırken, uluslararası politikada da yeni tartışmaları başlattı. Uzmanlar, bu durumun Lübnan’ın egemenlik mücadelesini güçlendireceğini ancak ABD ile ilişkilerde yeni krizlere yol açabileceğini öngörüyor.

Bu gelişmeler, Lübnan’ın siyasi istikrarı, egemenlik hakları ve bölgesel dengeler açısından hassas bir dönemeçte olduğunu gösteriyor. Hasan İzzeddin’in çağrısı, hükümete ve bölge aktörlerine net bir uyarı niteliği taşıyor.