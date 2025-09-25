İran, İsrail’in Gizli Nükleer ve Askeri Belgelerini Ele Geçirdi: 189 Uzman ve Kritik Tesisler Belgelerde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, Haziran ayında gerçekleştirilen karmaşık bir operasyonla İsrail’in en gizli nükleer ve askeri projelerine ilişkin kapsamlı belgeler ele geçirildiğini açıkladı. Belgeler, yalnızca nükleer tesislerde çalışan 189 uzman ve askeri yetkilinin bilgilerini değil, aynı zamanda önemli bilimsel ve askeri projeler, stratejik tesislerin adresleri, araştırmacıların kimlikleri ve aralarında ABD’li ve Avrupalı üst düzey yetkililerin de bulunduğu iş birlikçilerin listesini içeriyor.

İran devlet televizyonunda “Örümceğin Gizli Hazinesi” adlı belgesel ile kamuoyuna sunulan materyallerde, Dimona Nükleer Tesisi başta olmak üzere ülkenin pek çok kritik projesine ilişkin belgeler yer aldı. Belgelerde, ABD'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail’in nükleer programındaki rolüne dair kanıtlar ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin İsrail ile iş birliği yaptığına dair görüntüler yer aldı. Grossi’ye ait kişisel fotoğraflar da açıklandı.

Hatib, operasyonun sadece belge ele geçirmekle kalmadığını, aynı zamanda İsrail içindeki bazı kişilerin, maddi çıkarlar ve Netanyahu’ya karşı duyulan azgın nefret nedeniyle İran ile gizli iş birliği yaptığını belirtti. İran ayrıca bu belgelerdeki koordinatların ülkenin füze birliklerine aktarıldığını ve 12 günlük savaşta bazı hassas bölgelerin hedef alınmasında kullanıldığını bildirdi.

Operasyonun resmi olarak dünyaya açıklanan bölümü küçük bir kısmı olarak kabul edilirken, İran’ın en önemli çalışmasının; ele geçirilen belgelerle bağlantılı kişi ve örgüt ağlarını detaylıca incelemek olduğu ifade edildi. Ayrıca belgelerde İsrail’e ait askeri projelerin yenilenmesine ve yeniden işler hale getirilmesine dair bilgiler de mevcut.

İran istihbaratının ele geçirdiği İsrailli nükleer ve askeri uzmanların tam isim listesi kamuoyuna tam olarak açıklanmadı ancak doğrulanmış bilgiler ışığında, İstanbul ve Tel Aviv gibi merkezlerde görev yapan toplam 189 uzman ve üst düzey bilim insanı ve askeri yetkili bulunduğu bildirildi.

Ele geçirilen belgelerde bulunan bazı önemli isimler ve detayları şöyledir:

İsrail’in dimona nükleer tesislerinde görevli üst düzey araştırmacılar ve mühendisler,

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Aman (Askeri İstihbarat) birimlerinin nükleer projelerde aktif görev alan askerleri,

Netanyahu hükümeti yakınındaki bazı uzmanların kimlik bilgileri ve iş bağlantıları,

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin İsrail ile bazı gizli temaslarına dair görüntüler ve belgeler,

İsrail askeri araştırma merkezlerinde görev yapan üst düzey bilim insanlarının ayrıntılı kişisel ve mesleki verileri

Ayrıca belgelerde Tel Aviv ve Hadarim bölgelerindeki kritik tesislere ilişkin detaylar da yer aldı.

İranlı yetkililer, ele geçirilen bilgileri “Örümceğin Gizli Hazinesi” olarak nitelendirerek, bu tür büyük çaplı istihbaratın İsrail içinde ciddi güvenlik sarsıntılarına yol açacağını ve hem askeri hem diplomatik alanda avantaj sağlayacağını belirtti.

İsrail ise belgeler ve isimlerle ilgili iddiaları reddetmekte, operasyonun sahte ve propaganda amaçlı olduğunu ileri sürmektedir. Ancak uzmanlar, bu tür bir sızıntının bölgedeki gerilime zarar verdiğini ve istihbarat savaşlarının boyutunu artırdığını düşünüyor.

Bu gelişme, Orta Doğu’daki nükleer strateji, istihbarat dengeleri ve bölgesel güç mücadeleleri açısından kritik bir dönemeç olma özelliği taşıyor.