Ayetullah Hamaney: Şehadet, mücadelenin karşılığıdır

Ayetullah Hameney' in mesajında "Bu yıl Savunma Haftası, İslami direniş yolunda öncü isimlerin ve farklı bölgelerdeki yiğit gençlerin şehadetiyle ayrı bir anlam ve ihtişam kazanmıştır. Şehadet, ister 8 yıllık savunma döneminde, ister 12 günlük kahramanca direnişte, isterse Lübnan, Gazze ve Filistin’de olsun, mücadelenin mükâfatıdır. Milletler bu mücadelerle olgunlaşır, bu şehadetlerle yücelir ve parıldar." ifadelerine yer verdi.

İslam İnkılabı Lideri ayrıca, hak ile batıl arasındaki mücadelenin nihai sonucuna vurgu yaparak “Önemli olan, Hakk’ın zaferi ve batılın yok oluşu hakkındaki ilahi vaade kesin bir imanla bağlanmak ve Allah’ın dinine yardım etme görevimizi yerine getirmektir” ifadelerini kullandı.