Ehlader Başkanı Akaras: Şehadet yenilgi değil, direnişin hediyesidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Camlıkahve Ehlibeyt Mescidi'nde cuma namazı eda edildi. Cuma namazı öncesi mimbere çıkan Türkiye'deki Ehlibeyt Alimlerinin çatı kuruluşu Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras cemaate seslendi.

Ehlader Başkanı Kadir Akaras, yaptığı konuşmada, yapılan hizmetlerin motivasyonunun her zaman Allah rızası olması gerektiğini vurguladı. Akaras, konuşmasında böbürlenmenin ve övgü beklentisinin insanı yanlış yollara sürükleyebileceğine dikkat çekti.

"Böbürlenmeyin ve övülmeyi beklemeyin"

Akaras, “Böbürlenmeyin ve övülmeyi beklemeyin. Yaptığımız her işin karşılığı sadece Allah içindir. İnsanlara veya kendi çıkarımıza hizmet edersek, bu şeytana bir fırsat yaratır ve yaptığımız bütün hizmetleri boşa çıkarır” dedi.

Ehlader Başkanı, böbürlenmenin insanı hüsrana sürükleyen bir tuzak olduğunu belirterek, iyilikleri başkalarının üzerinde güç göstergesi haline getirmenin de tehlikeli olduğunu söyledi. “Her insan, başkalarına iyilik yaparken minnet veya borçlandırma duygusuyla hareket etmemelidir. Bu, insanın kendini putlaştırmasına yol açar ve ruhsal bir hastalık gibidir. Bundan mutlaka kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

Akaras konuşmasının sonunda, yapılan tüm hizmetlerin toplum yararına ve Allah rızası gözetilerek yapılması gerektiğini, insanları farklı bir gözle değerlendirmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

İmam Hasan Askeri ve Gaybet dönemine hazırlık

Ehlader Başkanı Kadir Akaras, İmam Hasan Askeri’nin (a.s) mübarek veladet günlerinin yaklaştığını belirterek, imamların hayatını ve şehadetlerini detaylı bir şekilde ele aldı. Akaras, İmam Hasan Askeri'nin (a.s) On İki İmam’ın 11.’si olduğunu ve aynı zamanda İmam Mehdi’nin (a.s) babası olarak Ehlibeyt dünyasına eğitim ve irfan ışığı getiren önemli bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Akaras, imamların tamamının farklı yollarla şehadete ulaştığını ifade etti. “Kimisi Kerbela’da kılıçla şehit düştü, kimisi zehirlenerek hayatını kaybetti, kimisi de toplumdan uzaklaştırılarak görevini tamamladı. Hepsi şehadete erişmiş ve bu yüce mertebeyi yaşamışlardır” dedi.

Hutbede, imamların çoğunun Medine’den çıkmasına rağmen mücadelelerini kendi toprakları dışında sürdürdüğünü ve bu süreçte şehit düştüklerini belirtti.

İmam Hasan Askeri’nin (a.s) İmam Mehdi’nin (a.s) gaybet dönemine hazırlık yapan bir imam olduğuna dikkat çeken Ehlader Başkanı, “Onun hayatı ve mücadelesi, gaybet dönemine bir ön hazırlık ve alışma süreci olmuştur. İmam Hasan Askeri (a.s) ümmetin bu döneme ruhen ve manevi olarak hazırlanmasına rehberlik etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ehlader Başkanı, imamların hayatlarının çoğunun şehadetle sonuçlandığını vurgulayarak, şehadetin önemine dair şunları söyledi:

“Şehadet, Allah’ın çok sevdiği kullarına verdiği en büyük nimetlerden biridir. Her ömür, Allah’ın izniyle şehadetle taçlanamaz. Bu nedenle şehadet, sadece bir yaşam biçimi değil, aynı zamanda Allah katında en değerli hediye ve yüksek bir mertebedir.”

Akaras hutbede günümüz mücadelelerine de dikkat çekti. “Bugün, şehadeti sadece bir madalya veya ödül olarak görenleri değil, Filistin ve diğer işgal altındaki bölgelerde hak, adalet ve özgürlük uğruna canını ortaya koyan, şehadet için mücadele eden insanları görüyoruz. Onlar, imamların yolunu sürdüren gerçek fedakâr müminlerdir” dedi.

Ehlader Başkanı Kadir Akaras, Cuma hutbesinde Filistin, direniş ve ümmetin kaderi üzerine sert ve vurucu ifadelerle düşüncelerini paylaştı. Akaras, konuşmasında bölgedeki tarihî süreci değerlendirirken “İsrail diye bir devlet yoktur; Filistin topraklarında bir zamanlar bağımsız bir Filistin devleti vardı” diye konuştu. Akaras, bölgede ortaya çıkan işgalci yapılanmanın Filistin’i ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu, 33 Gün ve 6 Gün Savaşı gibi çatışmaların bu mücadelenin parçası olduğunu belirtti.

"Bu bir Arap-İsrail savaşı değil; bu, İslam ile Siyonizmin savaşıdır"

Akaras, bu mücadelenin sadece Arap-İsrail çatışması olmadığına dikkat çekerek, “Bu bir Arap-İsrail savaşı değil; bu, İslam ile Siyonizmin savaşıdır” dedi. Dünya kamuoyunun zamanla bu rejimin kötücül doğasını anlamaya başladığını ve neticede bunun yok olması gerektiği yönünde bir algı geliştiğini savundu.

Konuşmasında psikolojik ve moral boyutlara da değinen Ehlader Başkanı, aşağılanmış milletlerin cihad ve direniş ruhunu kaybettiğini ifade etti. ABD’li yetkililerin söylemlerini örnek göstererek, “ABD’li temsilcilerin Türkiye hakkında ‘demokrasi ama otoriter’ türü aşağılama amaçlı ifadelerinin arka planında bu ruhu kırma niyeti vardır” iddiasında bulundu. Akaras, Hamas ve Hizbullah gibi yapıların bu tür aşağılama ve küçümsemelere karşı direnişi başlatan aktörler olduğunu söyledi.

"Direniş şehitlerinin yırtık ayakkabısı bile ABD’den daha değerlidir"

Hutbede direniş ve şehadet vurgusu öne çıktı. Akaras, “Direniş şehitlerinin yırtık ayakkabısı bile ABD’den daha değerlidir. Şehadet, Direniş Cephesi’nin tacıdır” ifadelerini kullandı.

Ehlader Başkanı, ayrıca bugün Şehit Nasrallah’ın şehadet yıldönümü olduğunu anımsatarak şehadetin yenilgi değil, İslam’ın en yüce hediyelerinden biri olduğunu belirtti; “

Eğer şehadet bir yenilgi olsaydı, bu yenilgi Kerbela’da İmam Hüseyin'in şehadetiyle, Kufe'de İmam Ali’nin şehadetiyle gelirdi” dedi.

Akaras, Batı ve özellikle ABD politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürdü:

“ABD hiçbir zaman mazlumun kurtuluşunu düşünmez. Onların gündemi kendi çıkarlarıdır. Eğer onların planlarına karşı çıkıyorsanız, size ‘terörist’ damgası vururlar; ancak onlara hizmet ediyorsanız—kim olursanız olun—kırmızı halıyla karşılanırsınız.”

"iki devletli çözüm ihanettir"

Ehlader Başkanı Akaras, iki devletli çözümü ise “ihanet” olarak nitelendirerek reddetti. Konuşmasında milletin kimlerin işgalci, kimlerin direnişçi olduğunu artık daha net gördüğünü söyledi.

Akaras, geleceğe dair ümit ve inanç vurgusu yaparak, mehdeviyete olan inançları nedeniyle karanlıktan ziyade aydınlık bir gelecek öngördüklerini, Kuran’ın vaadine dayanarak yeryüzüne salih kulların egemen olacağını ve şehitleriyle iftihar ettiklerini dile getirdi.

Son olarak çevresini ve kendisini İmam Zaman’ın yoluna hazırlama çabası içinde olduklarını belirtti.