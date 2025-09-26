  1. Ana Sayfa
Katil Netanyahu'nun BM’deki konuşması Gazze'de hoparlörle dinletilecek

26 Eylül 2025 - 17:29
News ID: 1731591
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri büyük bir insanlık felaketine yol açtığı ve soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma zorla hoparlörlerle Filistinlilere dinletilecek.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Soykırımın suç ortağı İsrail basınına yansıyan haberlere göre; İsrail Başbakanlık Ofisi, katil İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.

Soykırım ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, eli kanlı Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.

Soykırımcı Netanyahu'nun bugün TSİ 16:00'da BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.

