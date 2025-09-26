Katil Netanyahu'nun BM’deki konuşması Gazze'de hoparlörle dinletilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Soykırımın suç ortağı İsrail basınına yansıyan haberlere göre; İsrail Başbakanlık Ofisi, katil İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.
Soykırım ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, eli kanlı Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.
Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.
Soykırımcı Netanyahu'nun bugün TSİ 16:00'da BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.
yorumunuz