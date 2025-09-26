Direnişin ve özgürlerin lideri: Şehit Hasan Nasrallah

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eylül ayı bu yıl, ümmetin büyük kaybıyla, Direniş’in en yüce komutanı ve Seyyidüşşüheda Hasan Nasrallah’ın şahadetiyle ağır bir şekilde geldi. Seyyid, 27 Eylül 2024’te, işgalci İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı sırasında, direnişin operasyon odasında düşmana karşı mücadeleyi yönetirken şehadet makamına ulaştı.

Nasrallah’ın şahadeti, sadece bir kayıp değil; aynı zamanda direnişin yolunu aydınlatan bir zirveydi. Onunla birlikte birçok komutan ve mücahid de canlarını feda etti. İşgalcinin tüm uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak yürüttüğü bu saldırılar, direnişin iradesini kırmayı hedefledi. Ancak Seyyid’in otuz yılı aşkın süre boyunca kazandırdığı direniş ruhu, hakka bağlılık, basiret ve özgürlük ideali, bu darbeleri yeni bir enerjiye dönüştürdü.

Bugün sorulması gereken soru şudur: Bu ağır bedeller direnişin azmini kırdı mı? Yoksa Direniş cephesi, halkıyla birlikte, şehit liderinin yolunu sürdürmek için daha büyük bir güç ve kararlılık mı kazandı? Cevap nettir: Direniş, Nasrallah’ın mirasıyla daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.

Tarih, bu yolun daha önce de Abbas Musavi, Ragıb Harb, İmad Muğniye, Mustafa Bedreddin gibi büyük şehitlerin kanıyla beslendiğini göstermektedir. Her şehadet, yeni bir inşa, yeniden yapılanma ve yükseliş sürecinin başlangıcı olmuştur. Nasrallah’ın otuz yıl boyunca attığı kurumsal, ideolojik ve halk tabanlı temeller, bugün direnişin yalnızca askeri değil, siyasi ve toplumsal olarak da dimdik ayakta durmasını sağlamaktadır.

Araştırmacı Hadi Kubeysi, direnişin bu büyük imtihanı başarıyla geçtiğini vurguladı: “Mücahid ve toplum, en zor şartlarda kendi kendine dayanmayı, sorumluluk almayı ve sabit kalmayı öğrendi. Bu, tarihlerinde yeni ve eşsiz bir aşamanın başlangıcıdır.”

Şüphesiz ki, Seyyid Hasan Nasrallah’ın ilk şehadet yıldönümü, sadece matem değil; direnişin yeni bir atılım sürecine girdiğinin açık bir işaretidir. Bu yıldönümü, onun yoluna bağlılığın, kararlılığın ve zafer azminin bir kez daha tazelendiği tarihi bir dönüm noktasıdır