İran ve Rusya’dan stratejik adım: 4 yeni nükleer santral kurulacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin yıllardır uyguladığı baskı ve yaptırımlara rağmen İran, barışçıl nükleer enerji yolunda yeni bir adım attı. Rusya ile imzalanan büyük anlaşma kapsamında, Hürmüzgan eyaletinde 4 ileri nesil nükleer reaktörün inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu anlaşma, Dünya Atom Forumu ve Atom Expo 2025 fuarı çerçevesinde, İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya’nın devlet şirketi Rosatom yetkililerinin katılımıyla imzalandı.

Proje kapsamında, her biri yaklaşık 1255 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip 4 nükleer ünitenin inşa edilmesi planlanıyor. Toplam 5020 megavatlık bu dev kapasite, İran’ın enerji bağımsızlığını sağlamlaştıracak ve ABD’nin baskılarına karşı stratejik bir cevap olacaktır.

Projeye ev sahipliği yapacak olan nükleer santral kompleksi, Hürmüzgan eyaletinin güneydoğusunda, Sîrîk bölgesindeki Kuhestek sahasında, 500 hektarlık alanda inşa edilecek. Yer seçimi ve çevresel etki araştırmaları tamamlanmış, mühendislik hazırlıkları ise hızla sürmektedir.

İran “Hürmüz Nükleer Kompleksi” adı verilen bu projeyle 5 bin megavatlık elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında Rusya’nın REP şirketi, santrallerin tasarım ve inşasından sorumlu olacak.

Bu mega proje, yalnızca İran’ın enerji ihtiyacını karşılamayacak; aynı zamanda Batı’nın nükleer alanda tekel kurma ve İran’ı geri bırakma siyasetini boşa çıkaracak. İran ile Rusya arasındaki stratejik iş birliği, Direniş Cephesi’nin de enerji ve teknoloji alanında ABD’nin tekeline mahkûm olmadığını gösteriyor.