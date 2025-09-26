Rusya ve Çin, ABD-İsrail destekli yaptırımlara karşı BM'de İran'ı destekliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya ve Çin, son bir ay içinde üçüncü kez, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundukları güncellenmiş taslak ile İran’ın nükleer programına yönelik altı aylık anlaşmayı ve 2231 sayılı kararı uzatma girişiminde bulundu. Söz konusu taslak, bu Cuma günü oylamaya sunulacak.

BM’nin resmi sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Rusya ve Çin’in hazırladığı bu taslak, ABD ve İsrail destekli Avrupa ülkelerinin (Fransa, Almanya ve İngiltere - E3) İran’a karşı yeniden uygulamaya sokmak istediği “Snapback” mekanizmasına karşı yanıt olarak tasarlandı. Snapback, İran’a yönelik yaptırımların geri getirilmesi anlamına geliyor ve tamamen ABD-İsrail stratejilerinin bir uzantısı olarak görülüyor.

BM açıklamasına göre, taslak kabul edilirse 28 Eylül 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan yaptırımların uygulanması 18 Nisan 2026’ya (29 Farvardin 1405) ertelenecek. Çin ve Rusya, taslağı diplomatik çözüm çabalarına zaman kazandırmak amacıyla hazırladıklarını ve İran’ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini desteklediklerini belirttiler.

Taslağın ilk versiyonu 24 Ağustos’ta Rusya tarafından sunuldu. İlk taslakta, uzatma süresi boyunca BM Güvenlik Konseyi’nin hiçbir şekilde Brüksel-ABD işbirliğiyle İran’a uygulanacak yaptırımları yeniden başlatmaması öneriliyordu. Bu madde, ABD ve Avrupa işgalci güçlerinin İran’a yönelik psikolojik ve siyasi baskısını kırmayı hedefliyordu.

Ancak Batılı ülkeler ve ABD’nin sert muhalefeti nedeniyle bu madde taslaktan çıkarıldı. İkinci versiyon 26 Ağustos’ta sunuldu, fakat Batı hâlâ İran’a zaman kazandırdığı gerekçesiyle karşı çıktı. 28 Ağustos’ta E3 ülkeleri mekanizmayı resmi olarak etkinleştirdi, fakat geçtiğimiz hafta yapılan oylamada (18 Eylül) İran karşıtı yaptırımların uzatılması reddedildi. Bunun üzerine Rusya ve Çin güncel, nihai taslağı hazırladı.

Bu taslak, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında 10 Eylül’de Kahire’de varılan anlaşmayı da destekleyen bir üslup içeriyor. Anlaşma, İran’ın nükleer programının denetimini ve olası ihlallere karşı güvence mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Batılı diplomatlar, yaklaşan oylamanın geçen haftaki oylama ile benzer bir sonuç vereceğini, taslağın gerekli 9 oyu alamayacağını öngörüyor. Eğer taslak kabul edilmezse, BM yaptırımları 28 Eylül’den itibaren yeniden yürürlüğe girecek. Ancak uzmanlar, bu yaptırımların gerçek ekonomik etkisi olmadığını, esas amaçlarının İran’a ve Direniş Cephesine yönelik psikolojik baskı olduğunu vurguluyor.