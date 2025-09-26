Lübnanlılar şehit liderlerini anmak için meydanlarda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ve ülkenin güneyi, Bekaa Vadisi, kuzey ve banliyö bölgelerinde on binlerce Lübnanlı, Hizbullah Genel Sekreteri merhum Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin'in şehadetlerinin birinci yılı anma etkinliklerine katıldı.

Geniş katılımlı etkinlikler, halkın direnişle bağlılığını yenileme ve katil İsrail ile normalleşmeye karşı duruşunu ifade ettiği bir alan olarak öne çıktı. Katılımcılar, şehit liderlerin bayraklarını ve fotoğraflarını taşıdı; bu sahneler, halkın direniş çizgisine bağlılığını ve Lübnan’ı İsrail ve ABD kaynaklı tehditlere karşı savunmaya devam etme kararlılığını yansıtıyordu.

Anma öncesinde bazı iç muhaliflerin tartışmaları yaşanmasına rağmen, meydanları dolduran büyük kalabalık, direnişin halk desteğiyle sarsılmaz bir tercih olduğunu açık şekilde ortaya koydu.

Katılımcılar, direnişin iradesinin askeri güçle kırılmadığını ve zayıf karar ve uygulamalarla da kırılmayacağını vurguladı; asıl mücadelenin ABD ve katil İsrail ile olduğunu belirttiler. Tüm diğer detayların halkın kararlılığını etkilemeyeceği ifade edildi.

Yükselen sloganlar, direnişin silahının kırmızı çizgi olduğunu ve şehit liderlerin kanının yoldaki ilerlemeye güç vereceğini hatırlattı. Katılımcılar, meydanlarda ve sokaklarda sabit durduklarını, ne fedakârlık yapılırsa yapılsın bağlılığın sürdürülmesini ve Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetinin direnişin azmini artırdığını vurguladı.

Beyrut’un merkezinde, Nasrallah ve El-Hashemi’nin posterleri yükseldi; katılımcıların sesleri, şehitlerin kanının Lübnan halkının bilincinde canlı kaldığını ve direnişin düşmanlara karşı sağlam bir savunma olarak devam edeceğini ifade etti.

Katılımcıların sözleriyle, halkın varlığı “düşmanların liderlerin şehadetiyle söndürmeye çalıştığı ışığın daha da parlak hale geldiğini” gösterdi ve direnişe olan bağlılığın devam edeceğini ilan etti.