Yemen'de 40 meydanda Siyonizm karşıtı eylem: Milyonlar Gazze için meydanlarda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen'in Saada vilayetinde bugün Cuma günü 40 farklı meydanda ve vilayetin tüm ilçelerinde “Gazze ile birlikte... İnanç Yemen’i cihad, metanet ve teyakkuz içinde” sloganıyla geniş katılımlı kitlesel yürüyüşler düzenlendi. Etkinliklere resmi ve halk katılımı geniş ölçüde gerçekleşti.

Katılımcılar Yemen ve Filistin bayrakları taşıyıp Gazze halkıyla dayanışmayı ifade eden sloganlar attı; ümmetin meseleleriyle bağlılığı yenilediklerini, ulusal, dini ve insani değerlerin korunacağını ve Filistin davasına halk desteğinin; devrimci, siyasi ve askeri liderliğe bağlılığın süreceğini vurguladılar.

Yemen'deki özgür gruplar, lider veya şehit kaybının yenilgi anlamına gelmediğini; aksine yürüyüşün ve bağlılığın devamı, andın yenilenmesi olduğunu belirtti ve örnek olarak Şehit Hasan Nasrallah’ın yolunun takip edilmesini işaret etti.

Katılımcılar başkent Sana’da sivil masumlara karşı işlendiği iddia edilen katil İsrail’in vahşi suçlarını kınadı; ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin söz konusu düşman bölgedeki derinliklere yönelik gerçekleştirdiği nitelikli askeri operasyonları desteklediklerini bildirdiler.

Yürüyüşte, merhum lider Hüseyin Bedrettin el-Husi'ye ait bir kayıt gösterildi. Kayıtta inancın, dış müdahaleye ve saptırmaya karşı koruyucu temel unsur olduğu; küresel kibir güçlerinin inancın güç, onur ve direnç üzerindeki etkisini bildiği belirtiliyordu. Kayıtta ayrıca Yahudiler ve müttefiklerinin, inanç var olduğunda toplumları tehlikeli gördüğü; bu yüzden toplumları değersizleştirmeye, kimlikten ve değerlerden uzaklaştırmaya çalıştıkları ifade edildi.

Kayıtta Kur’an’a bağlılık, Allah’a, peygambere ve velilere sadakat, ve düşmanlara bağımlılıktan kaçınmanın zaferin yolu olduğu; bu bağlılığın zayıflık ve bağımlılıktan çıkış sağlayacağına vurgu yapıldı.

Saada yürüyüşlerinin bildirisinde, dini ve insani değerler ile mazlumların desteklenmesine dair bağlılık yinelendi; mücadele, sabır, can ve mal fedakârlığı ile 21 Eylül Devrimi hedeflerine (özgürlük ve bağımsızlık hattı) bağlılığın sürdürüleceği ifade edildi.

Bildiride, lider kaybı veya şehit düşmenin yenilgi değil, yürüyüş ve çalışmanın sürmesi için teşvik olduğu vurgulandı; uluslararası platformlardaki sözlü tutumların fiili adımlara dönüştürülmemesi eleştirildi ve bazı devletlerin açıklamaları ile uygulamaları arasındaki tutarsızlığın şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Bildiride ayrıca “Amerikalılar, Siyonistler ve müttefikleri ile işbirliği yapan münafıklarla” mücadele etmenin önemli olduğu; ümmetin yoksullarını desteklemenin, kendini savunmanın ve bunun için geri adım atmamanın gerekliliği ileri sürüldü; fedakârlığın teslimiyet ve boyun eğmenin maliyetinden çok daha düşük olacağı belirtildi.

Bildiride Arap ve İslam dünyası liderlerine şöyle seslenildi: “Bu suçların ve katliamların durması için hangi seviyede daha fazla suçun işlenmesi gerekiyor ki siz harekete geçip sahtekârlık ve aldatma çemberinden çıkın?” Bildiride ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin düşmana yönelik yürüttüğü operasyonların Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma yönünde somut adımlar olduğu söylenildi.