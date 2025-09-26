UEFA ve Eurovision, Siyonist İsrail’in katılımını oylayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Katil İsrail’in uluslararası arenada spor ve kültür alanlarındaki katılımı ciddi şekilde tartışma konusu olmaya devam ediyor. UEFA ve EBU, İsrail’in üyeliği ve katılımı konusunda kritik kararlar almak üzere toplantılar yapmayı planlıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, UEFA, İsrail’in üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağına ilişkin kararını önümüzdeki toplantıda verecek. İcra Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu men cezasından yana. Ülke federasyonları da bu kararı destekliyor. Men kararı çıkması halinde İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yer alamayacak ve dolayısıyla Dünya Kupası’na katılamayacak. UEFA’nın bu hamlesinin, FIFA üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

UEFA, Ağustos ayında İtalya’nın Udine kentinde Paris Saint-Germain ile Tottenham Hotspur arasında oynanan Süper Kupa finalinde “Çocukları Öldürmeyi Durdurun, Sivilleri Öldürmeyi Durdurun” pankartına yer vermişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de FIFA ve UEFA’ya, “İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında süren soykırıma yanıt olarak gerekli bir adımdır” çağrısında bulunmuştu. BM uzmanları, spor kuruluşlarının insan hakları ihlallerini normalleştirmeye göz yummaması gerektiğini vurguladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yer alan İsrail, Norveç ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor. Norveç Futbol Federasyonu, 11 Ekim’de Oslo’da İsrail’le oynanacak maçtan elde edilecek gelirleri Gazze’de insani yardım için Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağlayacağını açıkladı. 14 Ekim’de ise İsrail, deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Kulüp düzeyinde Avrupa kupalarında mücadele eden tek İsrail takımı Maccabi Tel Aviv’in Yunanistan’daki PAOK karşılaşmasında taraftarlar “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e kırmızı kart gösterin” pankartları açtı. Binlerce taraftar, “Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz” ifadeleriyle UEFA’ya dilekçe gönderdi.

Buna paralel olarak, Avrupa Yayın Birliği (EBU) da İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını oylayacak. EBU, kasım başında çevrim içi olarak düzenlenecek Genel Kurul toplantısında üyelerin bu konuda karar vereceğini açıkladı. 2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek.

İsrail’in hem spor hem kültür alanındaki uluslararası etkinliklere katılımı, işgal ve soykırım politikalarına karşı artan uluslararası tepkiyle birlikte ciddi şekilde sorgulanıyor.