İranlı komutan: İsrail'in kesin düşüşünü görüyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Genelkurmay Başkanı’nın Yüksek Askerî Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safavi, İsfahan’da yaptığı açıklamada, İran halkının ve özellikle İsfahanlıların tarihte olduğu gibi bugün de emperyalizme karşı mücadelenin ön safında olduğunu belirtti.

Safavi, İsfahan halkının Şah rejimini devirmede, İslam Cumhuriyeti’nin güçlenmesinde ve Kürdistan’ın özgürleşmesinde öncülük yaptığını hatırlatarak, Filistin davasına destek için Abbas Nilferuşan, Seyyid Muhammed Hicazi ve Ali Zahidi gibi büyük komutanlarını göndererek fedakârlıklarını ispatladıklarını vurguladı.

Şehit Abbas Nilferuşan’ın imanlı, bilge, cesur ve merhametli bir komutan olduğunu dile getiren Safavi, onun şiir ve edebiyatla yoğrulmuş derin kişiliğinin bugünün gençleri ve direniş ekseni için örnek alınması gerektiğini söyledi.

Gazze’de süren soykırıma da değinen Safavi, işgalci İsrail rejiminin “suni varlığıyla” artık çöküş sürecine girdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 70 bin Filistinlinin, 20 bin çocuğun şehadeti insanlığın vicdanına vurulmuş kara bir lekedir. Avrupalılar ve bazı Arap rejimleri bu cinayetler karşısında sessiz kalsa da, İran ve Yemen gibi direnişçi milletler bu mutlak şerre karşı dimdik durmaktadır. Allah’ın vaadi ve şehitlerin kanı, bu cani rejimin sonunu getirecek ve Kudüs’ün özgürlüğü yakındır.”

Safavi ayrıca, İsfahan halkının emek ve fedakârlıklarının değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak devlet yetkililerine, bu şehri ve halkını sorunlarıyla birlikte sahiplenme çağrısı yaptı.