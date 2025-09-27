CIA Analisti Kenneth Pollack: Hamenei'nin Gücü İran-İsrail Savaşı Sonrası Azalmadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eski CIA askerî analisti Kenneth Pollack, İran-İsrail savaşı sonrasında Ayetullah Hamenei'nin etkisinin zayıflayacağı yolundaki beklentilerin gerçekleşmediğini açıkladı. Pollack, Devrim Lideri Hamenei'nin İran içindeki otoritesinin devam ettiğine işaret ederek, bu konuda dünyadaki bazı beklentilerin boşa çıktığını ifade etti.

Pollack ayrıca, uluslararası alanda sıkça gündeme getirilen Snapback mekanizmasının sadece psikolojik bir etkisi olduğunu, uygulamada herhangi somut bir sonuç doğurmadığını söyledi. Snapback mekanizması, İran'a yönelik bazı yaptırımların yeniden devreye sokulması anlamına gelirken, Pollack'ın değerlendirmesine göre bu adım, İran rejimine ciddi bir darbe indirmekten çok retorik bir araç olmanın ötesine geçemiyor.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin sürdüğü, İran-İsrail çatışmasının sonuçlarının dünya kamuoyunda yakından takip edildiği bir dönemde geldi. Pollack, İran'ın mevcut liderliği altında bölgesel ve uluslararası politikalarda etkinliğini koruyacağına dikkat çekti ve stratejik dengelerin hala karmaşık olduğuna vurgu yaptı.

Bu değerlendirmeler, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ardından bölgede yaşanabilecek siyasi ve askeri gelişmeler için önemli bir perspektif sunuyor. Pollack'ın görüşleri, Hamenei'nin liderliğinin zayıflayacağı beklentilerinin temelsiz olduğunu ortaya koyarken, İran rejiminin gücünü sürdüreceği yönündeki analizlere güç katıyor.