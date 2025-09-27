Siyonist İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların tedavi için hastanelere sevk edildiği ve halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişi olduğu ifade edildi. Gazze kentinde birçok bina savaş uçakları tarafından yerle bir edilmiş durumda. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte ancak İsrail’in saldırıları nedeniyle operasyonlar zor koşullarda yürütülüyor.

Siyonist İsrail ordusu, Gazze'deki hedeflerine saldırılarını sürdürürken, bölgedeki sağlık altyapısı ve insani durum giderek kötüleşiyor. Gazze’deki hastanelerin bazıları kapatılırken, tıbbi malzeme ve personel eksikliği büyük sorun yaratıyor. Ayrıca, İsrail’in kuşatması ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle bölgeye insani yardım ulaştırılması güçleşiyor.

Saldırılar, Gazze’de yaşayan sivillerin yaşam koşullarını ağırlaştırırken, uluslararası kamuoyundan bölgeye yönelik tepki ve endişeler artıyor. İsrail'in saldırıları bölgedeki çatışmaların tırmanmasına neden olurken, Gazze halkının yaşadığı insani kriz derinleşiyor.