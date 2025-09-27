ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro’nun Vizesini İptal Etti: Trump’ın Emirlerine İtaatsizlik Çağrısı Krizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında gerçekleştirilen Filistin destekçisi gösteride yaptığı konuşma sonrası vizesini iptal etti. Petro, gösteride ABD askerlerine Donald Trump’ın emirlerine itaatsizlik etmeleri çağrısında bulunarak, “İnsanlığa hizmet edin, Trump’ın emirlerine uymayın” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “aşırı ve kışkırtıcı” olarak nitelendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Petro’nun bu tutumunu “sorumsuz ve provoke edici” olarak değerlendirdi ve vizesini iptal ederek resmi bir tepki verdi. Karar, Kolombiya liderinin New York’tan Bogota’ya dönüşü sırasında duyuruldu. Petro, ayrıca Filistin için uluslararası bir kurtarma ordusunun kurulması gerektiğini savunarak, bu gücün Amerikan ordusundan daha büyük olması gerektiğini öne sürdü.

Kolombiya ve ABD arasındaki ilişkilerde zaten gerilim yaşanırken, bu gelişme ilişkileri daha da kötüleştirdi. Petro, Trump yönetimi döneminde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları ve göç politikaları nedeniyle Washington ile sık sık anlaşmazlık yaşamıştı. Analistler, Petro’nun bu tavrının Kolombiya’nın uluslararası alanda izole olmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

ABD başkanlığı görevini sürdüren Donald Trump ise Petro’ya yönelik eleştirilerini sürdürürken, bu olay iki ülke arasındaki diplomatik tansiyonu artırmış durumda. Petro’nun çağrısı ve ABD’nin aldığı sert karşılık, bölgedeki siyasi dengeleri ve dış ilişkileri yakından etkiliyor.