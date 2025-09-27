Nasrallah’ın Şehadeti Yeni Bir Direniş Ateşi Yaktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadeti, ışığını söndürmek yerine kalplerde yeni bir direniş ateşi yaktı. Lübnan’da Hizbullah’ın lideri olarak uzun yıllar boyunca bölgedeki direnişin sembolü haline gelen Nasrallah, İsrail’in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetti. Ancak onun ölümü, düşmanlarının sandığı gibi son değil, aksine yeni bir nesil için direnişin ve özgürlük mücadelesinin yeniden doğuşu anlamına geliyor.

Nasrallah’ın bıraktığı miras, Lübnan sınırlarının ötesinde Filistin’den Irak’a, Yemen’den başka direniş odaklarına kadar yayıldı. Onun kanı, bu coğrafyalarda özgürlük ve direniş uğrunda mücadele eden yeni kuşaklara ilham kaynağı oldu. İsrail’in onu hedef alarak yok etmeye çalışması, aslında direniş ruhunun ölümsüzlüğünü pekiştirdi ve yeni nesillerin kalbinde büyüyen bir sembol haline getirdi.

Nasrallah, sadece bir askeri ve siyasi lider değil, aynı zamanda bölgedeki Şii direniş hareketlerinin de öncüsüydü. Onun stratejik liderliği, Lübnan'ın güneyinden Orta Doğu'nun diğer sancaklarına kadar etki yarattı. Şehadeti sonrasında düzenlenen cenaze törenlerinde binlerce kişi onun bıraktığı mücadele azmi ve vizyonu üzerine yemin etti, bu da onun ideallerinin yaşatılacağına dair güçlü bir mesaj oldu.

Bugün Nasrallah’ın adı, Filistin’in özgürlük mücadelesinden Irak ve Yemen’deki direnişlere kadar geniş bir coğrafyada yankılanmaya devam ediyor. Onun şehadetiyle birlikte başlatılan yeni ateş, direniş kültürünü güçlendirmeye ve yeni nesiller tarafından sahiplenilmeye devam ediyor. Bu ateş, bölgedeki mücadelelerin bitmeyen sembolü olarak kalacak.