Nebih Berri’den Seyyid Nasrallah’a: Şehadetiniz maskeleri düşürdü, yolumuzu aydınlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclis Başkanı ve Emel Hareketi lideri Nebih Berri, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadet yıldönümü münasebetiyle duygu yüklü bir mektup kaleme aldı.

Berri, “Ebu Hadi” hitabıyla başladığı mektubunda, Nasrallah’ın şehadetinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Şehadet gününde olduğun gibisin. Tüm şehitler gibi, diri vicdanlar olarak ruhlarımızı uyandırıyorsunuz. Birlik, umut ve hakikat için; toprağa, vatana, insana ve Filistin’e daha büyük bir aşkla uyanmamız için bize yol gösteriyorsunuz. Ey şehit efendi, ey yol arkadaşı, ey Kerbelalı… Senin şehadetin maskeleri düşürdü ve Hüseynî bir fethi müjdeledi.”

Berri, Seyyid Nasrallah’ın “zaferi ve şehadeti aynı anda kazandığını” vurgulayarak, “Sen hayat ve şehadette en yüce olan, sözünde en doğru, fedakârlığında en asil olan oldun. Şehadetinle bize yol açtın” dedi.

Mektubunda Lübnan’ın iç barışı, onuru ve direnişini koruma vurgusu yapan Berri, “Sizler başlangıçsınız. Lübnan’ı korumak ve mutlak kötülük olan İsrail’e karşı mücadele etmek için sonuna kadar bizimle kalacaksınız” ifadelerini kullandı.

Şehadet gününün, “Allah’ın zaferi ne zaman gelecek?” sorusunu yeniden hatırlattığını söyleyen Berri, mektubunu Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle tamamladı: