Ali Laricani Beyrut’ta: Hizbullah şehitleri anma törenine katılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Lübnan’da Hizbullah Direnişi Şehitleri Anma Toplantısı’na katılmak üzere Beyrut’a geldi.

Laricani, Beyrut’a varır varmaz yaptığı açıklamada, “Ziyaretimin önemli amaçlarından biri, Lübnan şehitlerini anma toplantısına katılmaktır. Bu şehitler, Lübnan’ın savunulması için mücadele eden kahramanlardır. En önde gelenleri ise Şehit Hasan Nasrallah ve Şehit Hâşim Saffeddin’dir” dedi.

Laricani, son iki ziyaret arasında bölgede önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek, İsrail rejiminin davranışlarının tüm milletler için daha net bir şekilde görüldüğünü vurguladı. “Şehit Nasrallah’ın onlarca yıl önce söyledikleri, bugün herkes için açık hale geldi” dedi.

Laricani, “Artık herkesin bildiği gibi, İsrail rejimi hiçbir ülkeye merhamet etmiyor. Katar’daki olay bunu açıkça gösterdi. Bu nedenle, farklı ülkeler işbirliği mekanizmalarını geliştirmeye çalışıyor. Bu doğru bir yöntemdir ve biz destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran-Lübnan İlişkileri ve Direnişin Önemi:

Laricani, İran ve Lübnan’ın tarih boyunca dostane ilişkiler içinde olduğunu belirterek, son yıllarda bu dostluğun daha da güçlendiğini ifade etti. “Her zaman güçlü ve bağımsız hükümetlerin varlığını destekledik. Umarız Lübnan’daki gelişmeler, her zaman Lübnan halkının yararına olur ve güçlü, bağımsız bir hükümetin kurulmasına zemin hazırlar” dedi.

Laricani, Lübnan’ın küçük bir ülke olmasına rağmen güçlü bir millete sahip olduğunu vurguladı: “Direniş, Lübnan halkının ürünüdür ve tüm İslam dünyası için bir gurur kaynağıdır. Bugün, İsrail’e karşı direnişin ön cephesini oluşturmaktadır.”

Bölgenin Geleceğine Dair Umutlar

Laricani, “Bölgede uyanış giderek artıyor ve umarız halklar için hayır ve fayda sağlar” diyerek bölgesel umutlarını dile getirdi.

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Laricani, Cumartesi sabahı Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı’na varmasının ardından Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmek üzere Ayn el-Tine bölgesine geçecek.

Öğle saatlerinde Laricani, Lübnan Hükümet Konağı’nda Başbakan Nawaf Salam ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunacak.

Akşam saatlerinde ise Laricani, Beyrut Uluslararası Havalimanı’na dönüş yolu üzerinde Şehit Hasan Nasrallah, Şehit Hâşim Saffeddin ve Lübnan direnişinin diğer komutan ve savaşçılarını anma resmi törenine katılacak.