Filistin Direniş Komiteleri Seyyid Nasrallah’ı anıyor: Ümmetin şehidine selam

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Direniş Komiteleri, “Şehitler Şehidi” olarak anılan Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetinin birinci yıldönümünü anarken, onun İslam dünyasının onuru ve izzeti olarak gerçek yüzünü temsil ettiğini belirtti. Komiteler yayımladıkları bildiride, Şehit Nasrallah’ın “mücadele meydanında şehit düştüğünü, onurlu yaşadığını, silahının imanı, sesinin hakikat olduğunu ve geri adım atmayan, kırılmayan sadık bir bayrağın sahibi” olduğunu ifade etti.

Bildiriye göre Seyyid Nasrallah “bedeniyle aramızdan ayrılmış olsa da özgürlerin ve direnişçilerin kalplerinde ruh olarak yaşamaya devam ediyor. Allah yolunda ve Filistin davası uğruna dökülen kan, ümmetin yeni tarihinin yazıldığı mürekkep olacaktır.” Komiteler, anısının “Allah yolunda fedakarlığın sözle ifade edilenden üstün olduğuna” şahitlik edeceğini ve kim kendini davası, Kudüs ve Filistin için adarsa bedeninin yokluğuna rağmen ebedi yaşayacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca Şehit Nasrallah’ın düşmanla mücadele ve çatışma denklemine dair feraset ve stratejik vizyona sahip olduğu” vurgulandı. Komiteler, onun bir pusula ve özgürlerin Kudüs’e doğru yolunu çizen bir ışık olduğunu, Siyonist varlığın kibirini kırdığını ve söz konusu yalan efsaneyi ifşa ettiğini belirtti.

Bildiri şu ifadeyle son buldu: