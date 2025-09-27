Rusya’dan Venezuela’ya destek: ABD işgaline karşı dayanışma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Moskova, Venezuela’ya yönelik olası Amerikan saldırılarına karşı açık destek verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM toplantıları vesilesiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Venezuela Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek, bağımsız ülkelere karşı güç kullanımına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Lavrov, “Bağımsız ülkeler üzerinde güç kullanımı, dış politika aracı olarak kesinlikle kabul edilemez” diyerek, artan dış tehditler ve ülkenin iç işlerine müdahale girişimlerine karşı Venezuela ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Rus Bakan, Karakas’ın ulusal egemenliğini koruma çabalarını tam olarak desteklediklerini de ifade etti.

Bu açıklama, NBC News’in dört güvenilir kaynağa dayanarak duyurduğu ABD’nin Venezuela’ya olası saldırı hazırlıklarıyla ilgili haberini takip ediyor. Saldırılar, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle ve öncelikle insansız hava aracı operasyonlarıyla yapılması planlanıyor. Kaynaklar, operasyonların önümüzdeki haftalarda başlayabileceğini belirtiyor.

Daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde halk güçlerini “Amerikan işgalciler”e karşı konuşlandırdıklarını açıklamıştı. Maduro, olası bir müdahaleye karşı ülke çapında tam hazırlık içinde olduklarını duyurdu.