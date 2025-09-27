  1. Ana Sayfa
ABD, Filistin’e destek veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’nun vizesini iptal etti

27 Eylül 2025 - 17:19
News ID: 1732070
ABD, New York’ta Filistin’e destek ve İsrail’i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun vizesini iptal etti. Dışişleri Bakanlığı, Petro’nun ABD askerlerini “itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği” gerekçesini öne sürdü. Petro, Gazze’deki saldırıları soykırım olarak nitelendirmiş ve ABD ile İsrail’in politikalarını eleştirmişti. Karar, ABD’nin çifte standartlı ve düşünce özgürlüğüne düşman tutumunu ortaya koydu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD yönetimi, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun New York’un Times Meydanı’nda katıldığı Filistin’e destek ve İsrail karşıtı gösteriden sonra vizesini iptal edeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada Petro’nun “ABD askerlerini itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği” iddiasında bulunarak, bu gerekçeyle vizesinin iptal edileceğini açıkladı.

Petro, Pink Floyd’un kurucularından İngiliz sanatçı Roger Waters ile birlikte Times Meydanı’ndaki büyük Filistin dayanışma mitingine katılmıştı. On binlerce kişinin hazır bulunduğu protestoda Petro, “Gazze’de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka bir izahı yoktur. Amaç Filistin halkını yok etmektir” diyerek Siyonist rejimin kanlı saldırılarını ifşa etmişti.

ABD askerlerine de seslenen Petro, “İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump’a boyun eğmeyin” sözleriyle Washington’un savaş politikalarına karşı açık bir tavır almıştı.

Washington yönetiminin bu kararı, Filistin halkına verilen desteğin emperyalist ABD ve işgalci İsrail için ne kadar rahatsız edici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

