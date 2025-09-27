Arakçi: Avrupa’nın yaptırım hamlesi hukuken yok hükmünde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın (E3) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulmasına dönük çabalarının “hukuken yok hükmünde” olduğunu vurguladı.

Arakçi, Cuma günü BMGK’da yapılan oylamanın ardından yaptığı konuşmada, 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki “snapback” mekanizmasının işletilmesi girişimlerinin ABD ve Avrupalı müttefiklerinin hukuksuz baskılarıyla gündeme getirildiğini belirtti. Ancak bu girişimin ne hukuki bir dayanağı ne de siyasi meşruiyeti bulunduğunu kaydetti.

İran’ın nükleer anlaşmaya, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) ve Güvenlik Denetimleri Anlaşması’na tam olarak bağlı kaldığını, bunun da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 15 raporuyla teyit edildiğini hatırlatan Arakçi, “Bu gerçek, İran’ın barışçıl nükleer programını hedef alan tüm kara propagandaları ve yaptırım girişimlerini hükümsüz kılmaktadır” dedi.

ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve hukuksuz şekilde çekildiğini, Avrupalıların da Washington’u anlaşmaya döndürme sözlerini yerine getirmediğini hatırlatan İranlı Bakan, Haziran ayında ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik “hukuksuz ve kışkırtıcı saldırılarının” da uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Arakçi, bu girişimleri “güç suistimali” olarak nitelendirerek, E3 ve ABD’nin tavırlarını “hukuken geçersiz, siyasi açıdan sorumsuz ve usulen sakat” diye tanımladı.

Bakan ayrıca, 18 Ekim’in BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına göre “Sonlandırma Günü” olduğunu, bu tarihte İran’a yönelik tüm nükleer kısıtlamaların kalıcı olarak ortadan kalkacağını belirtti. Bu nedenle BM Genel Sekreteri’ne, “yaptırım mekanizmalarını canlandırmaya dönük herhangi bir girişimden uzak durma” çağrısı yaptı.

Arakçi, ABD’nin attığı adımları “diplomasiyi ihanetle arkadan vurmak” olarak niteledi, Avrupalı üçlüyü ise “diplomasiyi toprağa gömen asıl taraf” olmakla suçladı.

Batılı müttefiklerin İran’ın barışçıl nükleer programını çarpıtıp İsrail rejiminin asılsız iddialarını tekrar ettiklerini belirten Arakçi, İran’ın diplomaside açık kapı politikası izlediğini ancak bunun “saldırıyla karşılandığını” kaydetti.

“İran hiçbir zaman tehditlere boyun eğmez. Biz yalnızca saygıya karşılık veririz” diyen Dışişleri Bakanı, Batı’nın yanlış yoldan dönmesi gerektiğini vurguladı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada ise, “Diplomasi asla ölmez, fakat Batı’nın düşmanca eylemleri yüzünden çok daha zor hale gelmiştir” ifadelerini kullandı. ABD ile yapılan müzakerelerin İran için her defasında kötü tecrübeler doğurduğunu belirten Arakçi, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin sözlerini hatırlatarak, “ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır” dedi.