Lübnanlı milletvekili: Şehit Nasrallah adaletin küresel önderi oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu üyesi Seyyid İbrahim Musavi, şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın fedakarlığı ve cihadıyla yalnızca Lübnan’ın değil, tüm insanlığın adalet arayışının sembolü haline geldiğini vurguladı. Musavi, Nasrallah’ın mücadelesinin coğrafi ve zaman sınırlarını aştığını, zulme karşı duran tüm özgür insanlara örnek olduğunu belirtti.

İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de, Nasrallah’ı “İslam dünyasının büyük bir serveti” olarak nitelendirdi. Hamenei, bu servetin kaybolmadığını, Nasrallah’ın şehadetiyle daha da kalıcı hale geldiğini ifade etti. Ona göre Hizbullah’ın hikâyesi ve direnişi sürecek, bu kazanım Lübnan’ın ötesinde tüm ümmete ait bir değer olmaya devam edecektir.

Musavi, Nasrallah’ın yalnızca Lübnan veya Şii kimliğiyle sınırlı bir lider olmadığını, Arap, İslamî ve hatta küresel düzeyde adalet ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti. Nasrallah’ın “kelime-i hak” sözünü tüm zalimlerin, diktatörlerin ve sömürgecilerin karşısında haykırdığını hatırlatan Musavi, onun bu cesur tavrıyla mazlumların sığınağına ve yol göstericisine dönüştüğünü söyledi.

Şehit Nasrallah’ın en önemli miraslarından birinin, Arap ve İslam dünyasındaki farklı akımları ortak zeminde birleştirme çabası olduğunu vurgulayan Musavi, onun bu yönüyle ümmetin gerçek bir birleştiricisi olduğunu belirtti.

Hizbullah’ın şehid komutanlarının Nasrallah’ı “bende-i salih” olarak nitelendirdiklerini hatırlatan Musavi, bunun ilahi bir yönelişi ifade ettiğini söyledi. Ona göre Nasrallah, geleceği önceden öngörme kabiliyetiyle, Filistin ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri yıllar öncesinden doğru şekilde değerlendirmişti. Bu da onun Allah’ın hidayetiyle yol gösterilen, basiret ve feraset sahibi bir lider olduğunu gösteriyordu.