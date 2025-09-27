Yemen’den Siyonistlere yeni kabus: Aksa Tufanı’nın Sana versiyonu geliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail basını, Yemen Ordusu’nun son dönemde savunma ve füze teknolojilerinde kaydettiği ilerlemeler karşısında endişesini gizleyemedi. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Yemen’in İran’dan aktarılan bilgi birikimi ve yerli mühendislerin çabalarıyla uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarını kendi imkanlarıyla üretmeye başladığı belirtildi. Bu kapsamda, silahların korunması için yer altında geniş tünel ağlarının ve gizli tesislerin kurulduğu vurgulandı.

Haberde, Siyonist İsrail istihbaratının Yemen’in bu gelişmeleri karşısında iki yeni birim oluşturduğu ve özellikle “Aksa Tufanı’nın Sana versiyonu” olarak nitelendirilen büyük bir saldırı ihtimalini yakından takip ettiği aktarıldı. Direniş kaynakları, bu senaryonun yalnızca Yemen’den değil, Suriye ve Ürdün cephelerinden de eşzamanlı bir şekilde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Siyonist rejim, Yemen’in gelecekte binlerce hassas güdümlü füzeye sahip olma ihtimalini “varoluşsal tehdit” olarak niteliyor. Ancak Yemen güçleri, gerçekleştirdikleri füze ve İHA saldırılarıyla İsrail’in Gazze’de iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü soykırıma doğrudan yanıt verdiklerini belirtiyor. Ayrıca Tel Aviv ile bağlantılı gemilerin hedef alınması, Yemen’in Filistin direnişiyle dayanışmasının askeri boyutunu gösteriyor.