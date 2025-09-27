Batı, Gazze Geçiş Yönetimine Eski İngiltere Başbakanı Blair’i Getirmeyi Planlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de yaşanan savaşın ardından bölgede kurulması planlanan geçici yönetim için eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in adı öne çıkıyor. Batılı ülkeler ve ABD destekli uluslararası bazı çevrelerin, Irak işgaline ilişkin tartışmalı geçmişi ve sahte belgelerle meşrulaştırma sürecinde devreye girmesiyle itibar kaybeden Blair’i, Gazze’de geçici otoritenin başına getirmeyi düşündükleri belirtiliyor.

Plan kapsamında Blair’in, Gazze’de beş yıla kadar sürebilecek bir geçiş dönemi boyunca yönetimi üstlenebileceği ve bölgenin en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi olacağı aktarılıyor. Bu süre zarfında görev süreci boyunca Blair’in, Birleşmiş Milletler himayesinde, Körfez ülkeleri ve Arap devletlerinin de aktif desteğiyle Gazze’de istikrarı sağlaması amaçlanıyor.

İsrail ve Hamas dışındaki Filistin yönetimi gruplarını dışlayan bu plan, savaş sonrası özellikle Gazze’nin yeniden yapılandırılmasını ve bölgedeki ateşkesin kalıcı hale getirilmesini hedefliyor. ABD yönetimi ve Beyaz Saray, Blair’in bu geçiş otoritesinde teknik ve siyasi liderlik üstlenmesi için görüşmeler yürütüyor.

Tony Blair, 2003 yılında Irak işgaline onay veren ve sahte belgelerle süreci meşrulaştırdığı gerekçesiyle büyük eleştiriler alan eski bir siyasetçi olarak bu görev için oldukça tartışmalı bir figür. Ancak Batılı güçlerin ve bölgedeki bazı ilgili aktörlerin, Gazze’nin karmaşık durumunu yönetmesi için deneyimli ve uluslararası tanınırlığı olan bir isme ihtiyaç duyduğu düşünülüyor.

Blair’in olası liderliği, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi ve Gazze’de barış ile istikrarın sağlanması için önemli bir dönüm noktası olarak görülürken, bu öneriye bölgedeki bazı güç odakları ve kamuoylarından yoğun tepkiler gelmesi bekleniyor. Planın uygulanabilirliği ve uluslararası destek bulması, bölgede diplomatik ve siyasi müzakerelerin seyrine bağlı olacak.