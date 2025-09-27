MSF, İsrail’in Gazze Saldırıları Nedeniyle İnsanî Yardım Çalışmalarını Durdurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cenevre merkezli insani yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik yoğun hava ve kara saldırıları nedeniyle bölgede yürüttüğü tıbbi operasyonları ve insanî yardım çalışmalarını durdurduğunu bildirdi. Örgütün açıklamasında, artan çatışmaların ve saldırıların personel için kabul edilemez bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

Lid: Cenevre merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze kentindeki saldırılarının artması ve personelin güvende görülmemesi nedeniyle bölgede tıbbi ve insanî yardım faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Haber Metni:

Cenevre merkezli insani yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik yoğun hava ve kara saldırıları nedeniyle bölgede yürüttüğü tıbbi operasyonları ve insanî yardım çalışmalarını durdurduğunu bildirdi. Örgütün açıklamasında, artan çatışmaların ve saldırıların personel için kabul edilemez bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Jacob Granger, kliniklerin İsrail güçleri tarafından kuşatma altına alındığını, dolayısıyla çalışmalarına devam etmenin mümkün olmadığını belirtti. Granger, Gazze’de özellikle yeni doğan çocuklar, ağır yaralılar ve kritik hastalıkları bulunan hastaların acil ve hayati müdahalelere ihtiyaç duyduğunu ancak bu koşullarda yardımın sağlanmasının imkânsızlaştığını ifade etti.

İsrail ordusu, Ağustos ayından itibaren Gazze kentini ele geçirmek amacıyla yoğun çaplı saldırılar gerçekleştirirken, çok sayıdaki bina yıkıldı ve yaklaşık 480 bin Filistinli güney bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. MSF’nin faaliyetlerini durdurması, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha da zayıflamasına ve savunmasız grupların yardım erişiminin neredeyse tamamen kesilmesine yol açtı.

Bu gelişme, Gazze’de yaşanan insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken, bölgenin en kritik sağlık kurumları arasında yer alan MSF’nin bölgeden çekilmesi, yine uluslararası toplum tarafından büyük endişeyle karşılandı. MSF, personel güvenliği sağlanana kadar ve saldırılar sona erene kadar çalışmalarını askıya alacağını duyururken, bölgedeki yaralıların ve hastaların durumu giderek daha kritik hale geliyor.